Chi è Rocco Tanica: i legami con Elio e Paola Cortellesi

Rocco Tanica, scopriamo chi è il famoso tastierista di Elio e le storie tese e il suo legame con la celebre attrice Paola Cortellesi.

Rocca Tanica sarà uno dei protagonisti di The Band, il nuovo reality show di Rai 1 che avrà inizio venerdì 22 aprile sotto la conduzione di Carlo Conti. Il musicista avrà il compito di seguire i gruppi in gara in qualità di tutor, per l’occasione andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Chi è Rocco Tanica

Sergio Conforti, in arte Rocco Tanica, nasce a Milano nel 1964. La sua è una carriera a tutto tondo, nel mondo della musica si è messo in mostra soprattutto come tastierista nel gruppo Elio e le Storie tese, collaborando poi anche con molti altri artisti. In quello della televisione invece si è occupato di scrivere diversi programmi e ha anche recitato in alcune fiction come La compagnia del cigno, La dottoressa Giò e Il cielo è sempre più blu.

L’ingresso nel gruppo di Elio avviene nel 1982 e qui riceve il soprannome Rocco Tanica con cui è poi diventato famoso. Attivo nella band come tastierista, Rocco vi rimane fino al 2018, anno dello scioglimento del gruppo, anche se nel 2016 smette di suonare dal vivo.

Per ciò che riguarda la sfera privata, non si hanno molte notizie, se non quelle relative alla relazione avuta con la nota attrice Paola Cortellesi ai tempi in cui l’artista ha lavorato a Mai dire gol. Rocco ha raccontato che lui e Paola hanno avuto nel legame, hanno anche cantato e scritto musica insieme, poi il loro legame si è spezzato e le strade dei due si sono separate. Dopo quella relazione, non sappiamo molto sulla vita privata dell’ex tastierista di Elio e le storie tese.

