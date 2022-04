Federico Zampaglione e Claudia Gerini: com’è stata la loro storia d’amore

Federico Zampaglione e Claudia Gerini: ripercorriamo la storia d’amore tra il cantante dei Tiromancino e la celebre attrice.

Tra i protagonisti del nuovo reality show di Rai 1, The Band, ci sarà anche Federico Zampaglione, leader proprio di uno dei gruppi più amati del panorama musicale italiano come i Tiromancino. Il cantante è stato spesso al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con una delle attrici più amate del cinema italiano: Claudia Gerini. Ripercorriamo la loro storia d’amore.

Federico Zampaglione e Claudia Gerini: la storia d’amore

I due sono stati sposati per ben undici anni, dal 2005 al 2016, e hanno avuto una figlia di nome Linda nel 2009. La loro unione è stata sia a livello sentimentale che professionale, visto che i due hanno lavorato insieme anche al cinema, con Claudia Gerini che ha preso parte ai lavori dell’ex marito da regista.

In un’intervista a Oggi è un altro giorno, Federico Zampaglione ha raccontato i motivi della rottura con Claudia Gerini. È stata una separazione molto pacifica, senza nessun dramma. I due si sono resi conti che, crescendo, le loro vite hanno iniziato a prendere strade diverse e allora hanno deciso di continuare ognuno per la sua strada, senza alcun rancore. Anche per il bene della figlia Linda, Federico e Claudia sono rimasti molto uniti, insieme hanno vissuto momenti bellissimi e continuano ad andare d’accorso, ricreando un importante clima familiare per la bambina.

Dopo la fine del matrimonio, Federico Zampaglione si è risposato con Giglia Marra, laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma. I due hanno celebrato le nozze nel luglio 2021 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mottola, provincia di Taranto. Claudia Gerini invece dopo la rottura con Zampaglione ha avuto una storia con Simon Clementi, giunta però al termine.

