Gianna Nannini: chi è la figlia Penelope e come è nata

Gianna Nannini: scopriamo qualcosa in più sulla figlia della celebre cantante: come è nata Penelope.

Pronta una nuova avventura per Gianna Nannini, che sarà tra i giudici di The Band, il nuovo reality show di Rai 1 in partenza venerdì 22 aprile. La cantante dunque si occuperà di valutare le band che prenderanno parte al programma di Carlo Conti. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla figlia di Gianna Nannini, Penelope, su com’è nata e su tutte le polemiche che purtroppo hanno accompagnato la sua nascita.

Gianna Nannini: chi è la figlia Penelope

Ha fatto notizia, nel 2010, la nascita di Penelope, la prima e unica figlia di Gianna Nannini. La cantante ha infatti dato alla luce la piccola all’età di 54 anni, suscitando al tempo un dibattito molto acceso, con molte polemiche per aver messo al mondo un bambino in un’età considerata troppo avanzata. Giustamente, Gianna Nannini non si è curata di queste inutili polemiche e ha coronato il suo sogno di diventare mamma e di costruire una famiglia con la sua compagna Carla e la piccola Penelope.

Gianna Nannini è rimasta incinta tramite inseminazione artificiale e il 26 ottobre 2010 ha dato alla luce la piccola Penelope. Gianna e Carla poi hanno deciso di unirsi in rito civile a Londra, una scelta fatta anche per proteggere la figlia a livello legale, visto che in Italia non avrebbe potuto provvedere a salvaguardare il futuro di Penelope in caso succedesse qualcosa a lei stessa.

Gianna e Carla dunque vivono a Londra insieme a Penelope e la cantante pubblica poche foto della figlia, preferendo salvaguardare la sua privacy e tenerla lontana dai riflettori che sono costantemente puntati sulla sua famosa madre. Oggi Penelope ha 11 anni, ne compirà 12 a ottobre, e cresce con Gianna e Carla nella zona di Kensington a Londra.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI