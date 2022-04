Irene Grandi: chi è l’ex marito Alessandro Carotti e con chi è sposata oggi

Irene Grandi, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della cantante: chi è l’ex marito e con chi è sposata oggi.

Irene Grandi è una delle protagoniste di The Band, nuovo reality show in partenza su Rai 1 venerdì 22 aprile. La cantante vestirà i panni della tutor e avremo l’occasione di rivederla in scena dopo un periodo di assenza. Per l’occasione, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Irene Grandi, in particolare sul suo ex marito, Lorenzo Carotti, e sul suo attuale compagno di vita.

Irene Grandi: chi è l’ex marito

Si chiama Alessandro Carotti l’ex marito di Irene Grandi. La loro è stata un’unione molto turbolenta: dopo appena un mese di fidanzamento, nel giorno di San Valentino del 2003 i due hanno deciso di sposarsi a Las Vegas. Una scelta forse troppo precipitosa, perché tornati in Italia, le cose non sono andate bene tra i due. Alessandro ha iniziato a condurre una vita sregolata, ha raccontato che beveva molto, usciva fino a tardi e ha anche ceduto ad alcune debolezze sentimentali.

I due si sono quindi lasciati dopo sette anni di matrimonio, nel 2010, e cinque anni dopo è arrivata l’ufficialità del divorzio.

Irene Grandi: chi è l’attuale marito

Dopo la fine della storia con Alessandro Carotti, Irene Grandi ha ritrovato l’amore, sposando il 2 luglio 2018 l’avvocato fiorentino Lorenzo Doni. Oggi, la cantante vive insieme al suo nuovo marito e ha finalmente trovato una stabilità sentimentale e una nuova serenità. La donna non ha mai avuto figli nella sua vita, né con Alessandro, né dal nuovo matrimonio con Lorenzo.

Del nuovo marito di Irene Grandi non sappiamo moltissimo, conosciamo la sua professione di avvocato e sappiamo che è molto appassionato di golf, ma per il resto non abbiamo grandi informazioni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI