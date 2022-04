Irene Grandi oggi: che fine ha fatto la cantante

Irene Grandi: scopriamo che fine ha fatto la cantante e cosa fa oggi, con una nuova avventura su Rai 1 alle porte.

Pronta una nuova avventura per Irene Grandi, che sarà tra i tutor di The Band, il nuovo reality show di Carlo Conti, in partenza su Rai 1 da venerdì 22 aprile. Sarà dunque l’occasione per vedere una delle voci più riconoscibili e amate del panorama musicale italiano: scopriamo che fine ha fatto Irene Grande e cosa fa oggi.

Irene Grandi oggi: che fine ha fatto

Nata a Firenze nel 1969, superati da poco i 50 anni Irene Grandi è uno dei grandi nomi della musica italiana. Tanti successi alle spalle e una carriera di primissimo livello, da qualche tempo la cantante era parzialmente uscita dalle scene. Il successo per Irene Grandi è arrivato nel 1993, con la partecipazione a Sanremo Giovani, e da lì ha compiuto la sua ascesa, diventando una star della musica italiana.

Ma cosa fa oggi Irene Grandi? L’ultimo album della cantante risale al 2019, dal titolo Grandissimo, e nel 2021 è stata protagonista di un tour chiamato Io in blues, che l’ha portata in giro per l’Italia con brani riarrangiati in chiave blues e una band nuova di zecca. All’orizzonte non c’è nuova musica, ma l’esperienza in televisione con The Band.

Dal punto di vista della vita privata, Irene Grandi è sposata con Lorenzo Doni, secondo marito che ha sposato nel 2018. Lorenzo è un avvocato, originario anche lui di Firenze come la cantante, e grazie a lui la cantante ha ritrovato l’amore dopo il precedente matrimonio terminato in maniera burrascosa.

Irene Grandi oggi ha quindi trovato la felicità familiare e dopo il tour Io in blues è pronta alla nuova avventura come tutor in The Band su Rai 1, una nuova tappa della sua lunga carriera.

