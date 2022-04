Marco Masini oggi: che fine ha fatto e dove vive

Marco Masini: scopriamo che fine ha fatto il cantante, dove vive e cosa sta facendo oggi.

Quella di Marco Masini è sicuramente una delle voci principali e più amate della musica italiana. Autore di grandi successi intramontabili, Masini sarà tra i protagonisti del reality show The Band, nuovo programma condotto da Carlo Conti che andrà in onda venerdì 22 aprile su Rai 1. Scopriamo quindi cosa fa oggi Marco Masini e dove vive.

Marco Masini oggi

Nato a Firenze nel settembre 1964, Marco Masini è uno dei grandi nomi della musica italiana, autore di brani diventati leggendari come T’innamorerai, Bella stronza e L’uomo volante, con cui ha ottenuto la vittoria al Festival di Sanremo del 2004. Proprio all’Ariston ha avuto inizia la carriera di Masini, che nel 1990 ha trionfato nella categoria Novità col brano Disperato. Grazie a quell’esperienza, il cantante toscano ha superato le difficoltà che aveva nel trovare una casa discografica trovando il successo anche grazie al connubio con Giancarlo Bigazzi.

Oggi, Marco Masini ha 57 anni, ne compirà 58 a settembre, e alle spalle ha una carriera di livello altissimo. Nel 2020 il cantante ha preso parte al Festival di Sanremo col brano Il confronto, che si piazza al quindicesimo posto. A margine di quell’evento esce anche la raccolta Masini+1 30th Anniversary, che riunisce tutti i più grandi successi di trent’anni di carriera del cantante fiorentino.

Nei suoi 30 anni di carriera, Masino ha pubblicato ben 11 album in studio e 3 dal vivo, uniti a 8 raccolte. L’ultimo album in studio di Masini risale al 2017, il cd intitolato Spostato di un secondo, e l’attesa è sempre viva per un nuovo lavoro del cantante toscano, anche se al momento non ci sono novità a riguardo. Intanto, per Marco Masini è pronta l’avventura a The Band su Rai 1 con il concittadino Carlo Conti.

