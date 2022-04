By

Rocky II è l’amatissimo sequel della saga di Sylvester Stallone su Rocky Balboa. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Rocky II è uscito al cinema nel 1979, scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Il franchise ha lanciato e segnato la sua carriera. Scopriamo cos’è accaduto a Rocky Balboa dopo il match contro Apollo Creed. Lo Stallone italiano ha deciso di abbandonare il ring per sempre. L’orgoglio e il desiderio di aiutare la sua famiglia, però, lo spingono verso la rivincita contro Creed.

Rocky II trama e cast

Il match contro Apollo Creed ha avuto un’enorme risonanza mediatica. Il campione si è ritrovato in un incontro reale contro un perfetto sconosciuto. Rocky ha saputo ampiamente tenergli testa e ne ha ottenuto una grande fama. Sembra però che quella vita appartenga al passato. Lo Stallone italiano ha infatti deciso di abbandonare il pugilato, così da dedicarsi ad Adriana e al figlio che porta in grembo.

Non ha mai avuto tanto denaro a propria disposizione e decide di viziare le persone a lui care. In questo modo, però, sperpera tutto il suo patrimonio. È costretto a cercare un lavoro, mentre Creed è alla ricerca di un modo per riconquistare il suo pubblico. Chiede a Rocky una rivincita sul ring, così da dimostrare a tutti chi sia il vero campione.

Rocky è molto scettico inizialmente. In seguito però accetta, un po’ per orgoglio e un po’ perché ha bisogno di soldi. Adriana è tutt’altro che d’accordo. Un’improvvisa emergenza inoltre lo costringerà a interrompere i suoi allenamenti con Mickey, storico coach. Ottenere la vittoria si fa sempre più difficile. Ancora una volta saranno l’amore e il desiderio di riscatto a fare la differenza.

Guardando al cast di questo film cult, il protagonista Rocky è notoriamente interpretato da Sylvester Stallone. Il suo grande oppositore e in seguito migliore amico, Apollo Creed, ha il volto di Carl Weathers. L’amore della sua vita è Adriana, interpretata da Talia Shire. Lo storico allenatore Mickey è invece Burgess Meredith.

