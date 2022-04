Amici 21 guanti di sfida serale sesta puntata 23 aprile e motivazioni

Amici 21, andiamo a vedere tutti i guanti di sfida della sesta puntata del serale del talent show in onda sabato 23 aprile.

Amici 21: i guanti di sfida della sesta puntata

Come per ogni puntata, sono diversi i guanti di sfida che sono stati lanciati in settimana dai prof e che porteranno gli alunni a confrontarsi nella sesta puntata del talent show. La prof Celentano ha lanciato la sfida tra Michele e Serena, non indicando uno stile preciso, ma un abbigliamento che sarà formato da un top, la giacca e le mezze punte e una coreografia che prevede un salto, che però può essere tolto e modificato. Serena non ha preso benissimo quest’ennesimo attacco della Celentano, che ha ancora una volta sottolineato l’inadeguatezza del suo fisico.

L’altro guanto di sfida lanciato dalla prof riguarda Michele e Dario, che dovranno preparare una coreografia neoclassica, incalzando Dario che, secondo la prof, è poco versatile

Passando al canto, il prof Zerbi ha lanciato un guanto di sfida tra Luigi e Alex. Il maestro ha sottolineato come non abbia alcun pregiudizio nei confronti di Alex e anzi vuole far emergere il suo talento, incalzandolo in una sfida incentrata sul groove, che faccia emergere il senso del ritmo del ragazzo.

Altro guanto lanciato da Rudy Zerbi riguarda Lda e Albe, che dovranno preparare Ci vuole un fisico bestiale, riscrivendone delle barre: l’obiettivo del prof è testare la crescita di Albe, apparsa al maestro evidente.

La prof Pettinelli ha invece lanciato la sfida tra Albe e Luigi, mettendo alla prova la loro creatività col compito di riarrangiare completamente, riscrivendone anche il testo, della cover che gli viene assegnata.

