Beautiful anticipazioni americane: Hope vittima di Thomas

Anticipazioni Beautiful puntate americane: scoperta la decisione di Hope sul suo matrimonio con Liam, la figlia di Brooke è vittima di Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful dopo averci svelato il risultato del test di paternità di Steffy e che quindi il padre di suo figlio è Liam, ci rivelano un clamoroso colpo di scena o tentativo, se vogliamo definirlo così, che ci ha lasciati a bocca aperta. Partiamo dall’inizio. Possiamo anticiparvi facendo fede alle puntate già in onda negli USA della soap che narra dei Forrester che c’è una scelta definitiva sul matrimonio tra Hope e Liam. Si sono lasciati? No. Hope ha perdonato suo marito Liam e il conseguente tradimento con Steffy e ha accettato il fatto che abbia avuto da lei un figlio.

Quella scenata drammatica e la sofferenza della figlia di Brooke, vista nelle puntate italiane di Beautiful, sono solo un vago ricordo. Tra alti e bassi, la coppia ha deciso di ricominciare ma tra i due rampolli si insinua di nuovo l’ombra di Thomas. Cosa avrà combinato questa volta il ragazzo per cercare di conquistare Hope? Gli spoiler su Beautiful lasciano di stucco.

Anticipazioni Beautiful Hope, Steffy e Liam: spoiler

Dagli spoiler su Beautiful, che hanno come fonte le puntate americane della soap, Hope è vittima di un tranello di Thomas. Le fa credere che sia stato manomesso il test di paternità di Steffy per riprendersi Liam. Il giovane Forrester ha raggiunto il suo obiettivo: la Logan è così in confusione totale credendo che la sua storica rivale stia cercando in tutti i modi di riaccendere la passione con suo marito.

Invece con il passare delle puntate americane di Beautiful, si apprende che potrebbe essere stato lo stesso Thomas a manomettere il test e ad impedire che Steffy scoprisse che in realtà il padre di suo figlio è Finn, marito della gravida. Dagli spoiler, in realtà si arriva alla verità sulla paternità del figlio di Steffy: a falsificare il risultato è stato Vinny Walker che di sua spontanea volontà, per aiutare il suo amico Thomas a fidanzarsi con Hope, ha deciso di manomettere il test.

Una volta scoperto il tranello di cui è vittima la Logan, il figlio di Ridge picchia Vinny in ospedale e preso da un momento di debolezza, invece di approfittarsene, racconta dopo tutta la verità. Così Steffy e Finn tornano insieme.

