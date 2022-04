Carolina Marconi malattia: come sta e cosa ha avuto

Carolina Marconi: andiamo a scoprire tutto sulla malattia che ha avuto la showgirl e sul suo stato di salute attuale.

Tra gli ospiti della puntata di sabato 23 aprile di Verissimo c’è Carolina Marconi, showgirl venezuelana che ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello. La vita della donna è stata stravolta dalla brutta malattia che ha scoperto di avere: un tumore al seno. Scopriamo dunque come sta adesso la donna.

Carolina Marconi malattia: come sta la showgirl

Carolina Marconi ha raccontato la sua esperienza col tumore al seno nel libro Sempre con il sorriso, uscito a gennaio ed edito da Piemme. La donna ha sempre raccontato la sua lotta al tumore, mandando costanti messaggi di positività sia per dare forza a sé stessa che per darne a tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione.

La showgirl ha quindi affrontato la chemioterapia, col primo ciclo di cure che ha avuto fine a novembre 2021. Nel libro ha poi raccontato nei dettagli la sua vicenda, rivelando che col tumore è come se fosse morta, per poi rinascere una seconda volta. Carolina ha scoperto il tumore proprio mentre era in procinto di sottoporsi all’ultimo esame per iniziare la procreazione assistita e coronare finalmente il sogno di diventare madre.

Per lei è stata chiaramente una doccia gelata, oltre alla malattia c’è stato da fare i conti anche con il dramma di non poter diventare madre. In questo senso dunque c’è stata la morte per Carolina Marconi, delle speranze e dei sogni, ma la donna ha saputo reagire, ha affrontato la malattia e ora sta molto meglio e ha ripreso a sognare di diventare madre, sondando diverse alternative a disposizione. L’importante comunque è che ora il peggio sia alle spalle per la showgirl, con la speranza che presto possa anche coronare il sogno di avere un figlio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI