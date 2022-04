Amici 21, nelle sesta puntata del serale il pubblico ha incitato Luigi, facendogli anche una richiesta per una loro beniamina.

Sabato 23 aprile è andata in onda la sesta puntata del serale di Amici 21. Come di consueto, l’episodio è stato registrato in settimana ed è stato il primo dopo l’eliminazione di Carola, uno dei beniamini del pubblico. I fan hanno fatto sentire la propria vicinanza alla ballerina anche in sua assenza, esponendo per lei dei cartelloni e indirizzando dei cori per lei a Luigi, con cui ormai la danzatrice sarda fa coppia. Vediamo cosa è successo nei fuori onda.

Amici 21 sesta puntata fuorionda : i cori per Luigi

In molti nello studio di Amici 21, anche fuori onda, hanno intonato dei cori per Luigi, chiedendogli di vincere per Carola. Una manifestazione d’affetto per quella che è la coppia più amata di questa edizione del talent e che è stata divisa dalla prematura eliminazione di Carola nella scorsa puntata.

Tanto sostegno dunque per Carola e Luigi in un momento complesso per il cantante, che ha vissuto una settimana complicata, la sua prima senza Carola ad Amici 21. La reazione ragazzo all’eliminazione della ballerina dei Zerbi Cele e ora al balletto di Roma è apparso particolarmente teso. Lasciandosi andare a uno sfogo con il vocal coach, che lo ha incalzato circa alcune barre che ha scritto Luigi ha ammesso che spesso si isola, sente la necessità di stare solo soprattutto quando è investito da sensazioni forti.

La finale si fa sempre più vicina e la tensione sale tra gli alunni superstiti fini alla sesta puntata del serale di Amici 21. Il pubblico comunque si è schierato a favore del cantate di Zerbi, che ora raccoglie anche il compito di andare avanti per portare, nell’immaginario collettivo, il vessillo di Carola, che ha subito un’eliminazione davvero beffarda considerando le alte aspettative con cui si era approcciata a questa avventura. Vedremo se Strangis potrà soddisfare le richieste del pubblico e arrivare in fondo al programma.

