Come finisce la storia di Scrat de L’Era Glaciale? Lo sfortunato scoiattolo riesce a mangiare la sua ghianda? Ecco il video finale.

Si è tornati a parlare de L’Era Glaciale di recente e nello specifico di Scrat, lo scoiattolo preistorico che ha fronteggiato mille peripezie per riuscire ad addentare serenamente la propria ghianda. Una catastrofe dopo l’altra gli hanno sempre messo i bastoni tra le ruote e L’Era Glaciale – I racconti di Scrat, pone la parola fine a questa storia. Un saluto commovente, che colpisce i fan al cuore.

L’Era Glaciale – I racconti di Scrat

Vi sono due storie da spiegare, una è quella che riguarda la pubblicazione de L’Era Glaciale – I racconti di Scrat, l’altra è la pubblicazione anonima di un video conclusivo non ufficiale, che saprà colpire i fan dritto al cuore.

Un gruppo di animatori dei Blue Sky Studios, la cui identità è rimasta anonima, ha pubblicato una scena inedita con protagonista Scrat de L’Era Glaciale. Si tratta dell’ultima animazione realizzata dallo studio, chiuso nel 2021 dopo essere passato sotto il controllo della Disney. La sequenza è intitolata The End, Scrat e offre un lieto fine per lo scoiattolo. Invece di trovare un rifugio sicuro per la sua ghianda, decide di mangiarla e stranamente non si verifica nessuna catastrofe. Un’uscita di scena serena, a differenza di quanto accade nella serie di corti proposti su Disney+, L’Era Gaciale – I racconti di Scrat.

Sei episodi con protagonista lo scoiattolo e un piccolo cucciolo della sua specie che trova durante le sue avventure. I due si ritrovano ben presto ad avere l’ambita ghianda tra loro, una disavventura dopo l’altra. Il finale? Attenzione Spoiler: Scrat lega incredibilmente con il cucciolo, che cresce come suo. Diventa anziano e alla fine muore. Il suo spirito assiste al comportamento del piccolo, che subito lo ignora e abbandona, andando a caccia della ghianda. Il fatto che questa sia tra le sue zampe fa infuriare Scrat, che lotta per tornare nel suo corpo, iniziando a inseguire il cucciolo per riprendere il suo frutto.

