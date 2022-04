A Belve Rita Rusic durante la sua intervista senza peli sulla lingua risponde ad una domanda su Adriana Volpe e attacca di nuovo l’opinionista

Belve è il programma in seconda serata su Raidue che va in onda ogni venerdì. La conduttrice Francesca Fagnani intervista un ospite senza concordare le domande né tagliare le dichiarazioni. L’ospite di venerdì 22 aprile di Belve è stata Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha oggi 61 anni di età. Dopo una lunga carriera da produttrice cinematografica, oggi è anche concorrente di reality. E’ reduce dalla partecipazione a Pechino Express insieme al giovane fidanzato Cristiano Di Luzio con cui ha 30 anni di differenza.

Prima di parlare di Adriana Volpe, su domanda della conduttrice, a Belve Rita Rusic ha parlato del rapporto con il suo fidanzato. Secondo l’ex gieffina la loro relazione non sarebbe stata giudicata da nessuno se ad essere più grande fosse stato un uomo. Ha spiegato che Cristiano Di Luzio non è interessato al mondo dello spettacolo, che è stato modello ma come secondo lavoro e che in realtà si occupa di una sua attività. Alla domanda della Fagnani se in futuro lo lascerà per non scadere nel ridicolo diventando la differenza di età troppo netta, Rita Rusic ha risposto di no.

Se dovesse essere il fidanzato a lasciarla, se ne farà presto una ragione. Piangerà qualche giorno e poi le passerà, per non dare soddisfazione anche perché lei dà tanto amore quando sente che è ricambiato.

Rita Rusic a Belve, attacco ad Adriana Volpe

Come da tradizione nel programma condotto da Francesca Fagnani, viene chiesto all’ospite quale sia stata una belvata che rivendica e che ricorda con piacere, con questo termine si intende una cattiveria senza malizia. Anche in questa puntata di Belve del 22 aprile, la conduttrice ha chiesto a Rita Rusic quale belvata ricorda con piacere. Dopo averci pensato perché non è nella sua natura, la Fagnani ha cercato di darle un assist citando una sua vecchia frase su Adriana Volpe “un’opinionista senza opinioni”.

Agganciandosi alla domanda della conduttrice, Rita Rusic ha detto che a questo si poteva definire quest’affermazione una belvata seppur convinta di quanto dichiarato sull’ex collega del Grande Fratello VIP. Rita Rusic senza peli sulla lingua ha detto che rispetto ad Adriana Volpe preferisce persone intelligenti, frizzanti e che come opinionista non le piace. Non le piace nemmeno nella Casa che ha condiviso nell’esperienza del GF VIP dicendo che da lei non ha avuto nulla da imparare per poi correggersi.

L’ex moglie di Cecchi Gori ha detto che dalla Volpe ha imparato ad utilizzare il minipimer perché non avendo mai cucinato non sapeva come funzionasse. Nell’intervista a Belve, Rita Rusic ha fatto anche riferimento agli alti e bassi della sua vita, la sua infanzia in povertà, la sua ascesa come produttrice di successo milionaria e il nuovo corso della sua esistenza oggi.

