Così è la vita è un film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Una delle commedie più famose del trio. Un cult da vedere e rivedere.

Così è la vita è un classico del cinema italiano degli ultimi 25 anni. Aldo, Giovanni e Giacomo al meglio della forma, diretti da Massimo Venier. Una commedia che i fan del trio comico non possono far altro che vedere e rivedere.

Così è la vita trama e cast

Aldo è delinquente di bassa categoria, soprannominato Bancomat (nella sua “carriera” ha ripetutamente falsificato carte di credito). Non è un uomo cattivo e ha un animo buono. Non farebbe male a una mosca. Nonostante questo, però, durante il trasporto in tribunale coglie l’occasione per prendere in ostaggio l’agente Giacomo, che è alla guida dell’auto. Si impossessa della sua pistola, sfruttando il fatto che il poliziotto sia decisamente imbranato.

Durante il tragitto, i due vengono fermati da Giovanni, a cui è stata rubata l’auto. È del tutto ignaro del sequestro in atto e viene fatto salire a bordo. Si ritrova così a diventare il secondo ostaggio di Aldo. Ha così inizio un viaggio senza meta, tra rocambolesche avventure, situazioni al limite e racconti personali. Le loro vite si ritrovano a un bivio e quando verranno creduti morti avranno la chance di ripartire.

Guardando al cast, il trio protagonista è ovviamente interpretato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Clara, la donna della quale Aldo si innamora perdutamente, ha il volto di Marina Massironi. Il cognato di Giacomo è Francesco Pannofino, mentre il ruolo di Catania è stato affidato ad Antonio Catania. La sorella di Giacomo è Carlina Torta, mentre la moglie di Giovanni è Elena Giusti. Trova inoltre spazio, seppur brevemente, il comico Giovanni Cacioppo, mentre Augusto Zucchi è il commissario.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI