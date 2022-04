Palpito è una serie TV Netflix colombiana, già amatissima dal pubblico. Ecco cosa sapere su questa moderna telenovela.

I drammi sudamericani, in lingua spagnola, sono sempre amatissimi in Italia e non solo. Negli anni il genere delle telenovela è cambiato, maturato, adattandosi al gusto del pubblico di oggi. Si spiega così il successo di Palpito, serie arrivata su Netflix e in breve posizionatasi nella top 10 dei titoli più visti in streaming.

Palpito trama e cast

Il 20 aprile è stata caricata su Netflix la serie TV colombiana Palpito. Un titolo composto da 14 episodi nella prima stagione. Ognuno della durata media di 45 minuti. Dramma e thriller si mescolano in questo show.

Il protagonista è Simon, che deve sopportare il profondo e radicato dolore per la morte di sua moglie. La donna è stata uccisa senza scrupoli da un’organizzazione criminale. Questa si occupa di traffico d’organi e ha privato la vittima del suo cuore, così da donarlo a Camila, moglie di un uomo ricco e potente.

Simon è accecato dalla vendetta, che intende ottenere a ogni costo. Si cimenta in prima persona nel terrificante mondo del traffico illegale di organi. Sua moglie merita giustizia e nella disperata ricerca dei responsabili della sua morte incontrerà proprio Camila. Nel suo petto batte il cuore di sua moglie. Simon arriva a legarsi profondamente a lei, innamorandosene addirittura, ignaro della verità che si cela dinanzi ai suoi occhi.

Gurdando al cast, Simon Duque è interpretato da Michel Brown, mentre Camila Duarte, la donna che tornerà a fargli battere il cuore, ha il volto di Ana Lucia Dominguez. L’altro protagonista è Sebastian Martinez, che interpreta Zacarias Cienfuegos.

A completare il novero degli attori e attrici sono Margarita Munoz (Valeria Duque), Juan Fernando Sanchez (Sarmiento), Moises Arizmendi (Mariachi), Valeria Emiliani (Samantha), Jacqueline Arenal (Greta Volcan), Julian Cerati (Tomas), Mauricio Cujar (Braulio Cardenas), Camilo Amores (Rojo) e Juan Tarquino (Garabato).

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI