Sidney Sibilia è fidanzato di Greta Scarano, in molti sanno che è un famoso regista. In pochi conoscono i dettagli privati della loro storia, scopriamoli

Sidney Sibilia è fidanzato con Greta Scarano dal 2016. A 40 anni di età si può definire uno dei più affermati registi della scena cinematografica italiana, lei a 35 anni di età è tra le attrici più talentuose e in voga del momento. Una coppia quella formata da Greta e Sidney specchio di una storia d’amore solida e misteriosa.

La Scarano, che ha esordito sul piccolo schermo in Un Posto al Sole per poi diventare iconica in Romanzo Criminale come moglie di Scrocchiazeppi, è sempre stata riservata sulla sua vita privata. Come sempre invece i registi sono soliti non apparire in tv e talk show per raccontare i loro amori e i loro successi. Così è ancora più interessante scoprire con la redazione di Contrataque, chi è Sidney Sibilia, le sue origini e tutto sulla storia d’amore con Greta Scarano.

Sidney Sibilia chi è, origini

Sidney Sibilia oggi ha 40 anni di età. Dalla sua data di nascita all’anagrafe è 19 novembre 1981. Nonostante il nome esotico ha origini campane infatti è nato a Salerno dove ha trascorso la sua infanzia insieme ad un fraterno amico con cui condivideva la passione per il cinema ed oggi regista: Fabio Ferro. Dopo aver terminato gli studi scolastici, si trasferisce a Roma per dare un’accelerata alla sua carriera.

Inizia la gavetta girando corti pubblicitari e raggiungendo una discreta fama nel 2014 con gli storici spot della Wind con protagonista Giorgio Panariello. Nonostante il successo con questo tipo di lavori, il fidanzato di Greta Scarano di pari passo gira cortometraggi per avvicinarsi sempre di più a quello che è il suo sogno: fare di professione il regista cinematografico.

L’occasione è “Oggi gira così” che ottiene il premio SIAE per la sceneggiatura. E’ in questo modo che comprende che oltre ad essere regista, può fare anche lo sceneggiatore. A quattro mani con Valerio Attanasio, crea la storia di Smetto Quando Voglio il film che grazie anche ad un cast stellare lo porta al successo nel 2014. Un anno indimenticabile per Sidney Sibilia perché non solo trampolino del successo internazionale, non a caso Smetto Quando Voglio viene presentato anche ai festival del cinema di Londra Reykjavik è anche l’occasione in cui conosce l’amore fidanzandosi con Greta Scarano.

Ottiene il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro come rivelazione dell’anno e continua con gli spot della Wind realizzati questa volta con Fiorello. Nel 2017 escono al cinema i sequel Smetto Quando Voglio Masterclass e Smetto Quando Voglio Ad Honorem. Dal 2020 inizia a collaborare per Netflix firmando la regia de L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose. Inoltre è stato anche produttore della pellicola Il campione con Stefano Accorsi. Sidney Sibilia oggi sta lavorando ad un nuovo film “Mixed by Erry” che racconta la storia del dj di Forcella che ha piratato le musicassette negli Ottanta e Novanta a Napoli.

Sidney Sibilia Greta Scarano la storia d’amore

Sidney Sibilia era sulla cresta dell’onda del successo cinematografico quando nel 2016 si approcciava a girare Smetto Quando Voglio Masterclass, il secondo capitolo della saga dei professori spacciatori di smart drugs. Greta Scarano in quegli anni era già una diva popolare anche sul piccolo schermo per aver interpretato Olivia, la donna che ha rubato il cuore del Commissario Montalbano. La nota attrice entra da special guest nell’importante cast del film e sul set conosce il regista e sceneggiatore della pellicola.

Un colpo di fulmine che però non si alimenta subito al primo sguardo. Sidney Sibilia e Greta Scarano si fidanzano dopo una lunga conoscenza e frequentazione, non nell’immediato di quando si sono conosciuti. La vita privata dell’attrice 35enne resta tutt’oggi lontana dal mondo del gossip. Sappiamo però che il segreto del loro lungo amore che dura ormai da oltre 6 anni è nella condivisione e nel divertimento.

Quando non lavorano insieme si raccontano reciprocamente le proprie giornate e grazie all’ironia che li contraddistingue si divertono anche delle piccole cose. Il settimanale DIPIU’ ad ottobre aveva fatto girare un’indiscrezione, il matrimonio tra Sidney Sibilia e Greta Scarano con tanto di pubblicazioni al Comune di Roma già affisse. Non ci sono mai state conferme dai diretti interessati e in passato l’attrice aveva dichiarato che le nozze non erano in programma e nemmeno un obiettivo.

