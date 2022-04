The Perfect Guy è un film del 2015 a metà strada tra il genere romantico e il thriller. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Conosciamo davvero la persona che stiamo frequentando? In The Perfect Guy è tutto troppo bello per essere vero. L’uomo perfetto pare essere entrato nella vita della protagonista ma le cose non sono esattamente come sembrano.

The Perfect Guy trama e cast

Leah Vaughn è una imprenditrice di successo che sente il bisogno di creare una famiglia. Parla chiaro con il suo fidanzato, Dave King, chiedendogli un impegno serio. Il suo rifiuto porta all’immediata rottura. Due mesi dopo tutto cambia. Nella vita di Leah entra Carter Duncan, un uomo affascinante che lavora nel reparto IT di un’azienda.

I due si capiscono al volo e la chimica è innegabile. Lui è affabile e si fa amare da tutti, compresi amici e familiari di lei. Non manca che l’incontro con i genitori di Leah, che avviene durante un viaggio a San Francisco. Durante il tragitto accade qualcosa di molto strano. Uno sconosciuto avvicina la donna, ponendole delle domande sull’auto di Carter. Questi si rende conto di quanto sta accadendo e aggredisce l’uomo violentemente. Leah non può perdonare le sue azioni e decide di lasciarlo quella notte.

Non ha idea, però, che questo è soltanto il primo passo di un vero e proprio incubo. Nelle settimane successive, infatti, Carter si tramuta in uno stalker e la segue ovunque. L’uomo entra in casa sua e le lascia un messaggio minatorio. Lei va dalla polizia e in seguito lui perde il suo lavoro. Le cose non faranno che peggiorare sempre più.

Guardando al cast, la protagonista Leah è interpretata da Sanaa Lathan. Il suo ex Dave, con il quale in seguito tornerà a frequentarsi, ha il volto di Morris Chestnut. L’inquietante Carter, invece, che nasconde un animo oscuro, è Michael Ealy. Al cast si aggiungono il padre di Leah, Roger, interpretato da Charles S. Dutton, Renkin, ovvero John Getz, la signora McCarthy, ovvero Tess Harper e Kathryn Morris e Rutina Wesley, che interpretano rispettivamente Karen e Alicia.

