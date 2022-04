Mia moglie per finta è una commedia sentimentale del 2011. Scopriamo tutto su questo classico di Adam Sandler, in coppia con Jennifer Aniston.

Tante bugie in questa divertente commedia con protagonista Adam Sandler, uscita al cinema nel 2011 e diretta da Dennis Dugan. Un finto matrimonio per favorirne uno vero. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mia moglie per finta trama e cast

Danny Maccabee, interpretato da Adam Sandler, è un noto chirurgo plastico che ha visto naufragare il suo matrimonio. Un’esperienza che sfrutta per conquistare giovani donne. Lo fa utilizzando la sua vecchie fede nuziale. Si finge sposato e questo gli consente di non impegnarsi con nessuna, millantando di non poter offrire null’altro se non una notte di passione.

Tutto cambia, però, quando incontra Palmer Dodge, interpretata da Brooklyn Decker. Per Danny è un colpo di fulmine e decide di fare sul serio. Lei trova però casualmente la sua fede e pretende delle spiegazioni. Il chirurgo deve inventarsi una scusa su due piedi e le dice che sta divorziando da sua moglie, del tutto inventata.

È qui che entra in gioco la sua segretaria, Katherine Murphy, interpretata da Jennifer Aniston. Lei dovrà fingere d’essere sua moglie e nel piano vengono coinvolti anche i suoi figli, Maggie e Michael, che hanno i volti rispettivamente di Bailee Madison e Griffin Gluck. Una famiglia al completo che parte con lui e la sua fidanzata per le Hawaii. La rete di bugie si fa sempre più fitta, con Katherine che avrà a sua volta bisogno che il suo capo menta per lei. Sull’isola c’è infatti la sua ex rivale Devlin Adams, ovvero Nicole Kidman. Dinanzi a lei Danny dovrà ricambiare il favore. I due fingeranno d’essere ex con Palmer e una coppia innamoratissima con Devlin. In questo gioco delle parti, però, dei sentimenti inaspettati potrebbero fare capolino.

