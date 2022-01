Mia moglie per finta è una commedia sentimentale del 2011, che vede come protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston. Una coppia a dir poco insolita, che in questa pellicola funziona alla grande.

Le ambientazioni di Mia moglie per finta sono davvero intriganti e spingerebbero chiunque a comprare un biglietto aereo e partire in fretta. Scopriamo, dunque, dove è stato girato il film.

Mia moglie per finta, dove è stato girato

La maggior parte di Mia moglie per finta è stato girato su due isole delle Hawaii. Un vero e proprio paradiso terrestre. Se avete adorato gli scenari della commedia con Adam Sandler e Jennifer Aniston, dovete organizzare un viaggio sulle isole Maui e Kauai.

I panorami mozzafiato delle Hawaii non rappresentano però l’unica location sfruttata per la pellicola. Parte del film è stato infatti girato a Beverly Hills, Oak Park e presso l’Hotel Casa del Mar. Un’esperienza davvero esaltante per cast e crew, che hanno avuto la possibilità di lavorare per circa 6 settimane nelle isole Maui e Kauai. Quest’ultima è geologicamente la più antica dell’arcipelago hawaiano. È anche nota come l’isola giardino. Maui è invece la seconda isola, per superficie, delle Hawaii. Nel 2012, un anno dopo l’uscita al cinema della commedia, il Guardian ha inserito questo luogo da favola tra i cinque migliori posti al mondo dove vivere.

Mia moglie per finta, trama e cast

Danny è un famoso chirurgo plastico che sfrutta la sua vecchia fede nuziale per rimorchiare senza doversi impegnare sentimentalmente. Si finge sposato e dunque racconta di non poter offrire altro che un’avventura da una notte.

Tutto cambia quando incontra Palmer. Il chirurgo ha un colpo di fulmine ed è certo sia la donna della sua vita. Lei però trova la sua fede e pretende spiegazioni. Lui inventa su due piedi d’avere una moglie dalla quale sta divorziando. Palmer è decisamente dubbiosa e vuole conoscere la donna.

Danny non ha scelta che coinvolgere Katherine, sua segretaria. In breve l’intero gruppo si ritrova in vacanza alle Hawaii, con la donna che porta con sé i suoi due figli, che fingono d’essere il frutto del matrimonio con Danny. Tante le incomprensioni e la fitta rete di bugie complica tutto. La segretaria pretende che Danny le restituisca il favore e i due iniziano a trascorrere molto tempo insieme. Una scintilla potrebbe scattare.

Ecco il cast di Mia moglie per finta:

Adam Sandler: Danny Maccabee

Jennifer Aniston: Katherine Murphy

Brooklyn Decker: Palmer Dodge

Nicole Kidman: Devlin Adams

Nick Swardson: Eddie Simms

Bailee Madison: Maggie Murphy

Griffin Gluck: Michael Murphy

Dave Matthews: Ian Maxtone-Jones

Kevin Nealon: Adone

Rachel Dratch: Kirsten Brant

