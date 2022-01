The Illusionist è una dolce e tormentata pellicola del 2006 con Edward Norton e Jessica Biel. Un thriller in costume diretto da Neil Burger, che ne era anche sceneggiatore. Negli anni ha diretto anche Limitless e la serie Billions.

Dove è stato girato The Illusionist? Andiamo a scoprire le splendide location nelle quali si muovono Eisenheim e Sophie, ovvero Edward Norton e Jessica Biel. Ecco quali luoghi visitare per rivivere la magia della pellicola.

The Illusionista, dove è stato girato

L’ambientazione cardine di The Illusionist è Vienna. La trama si svolge in generale in Austria ma la produzione non ha mai messo piede in questo Stato. È stato però effettuato il viaggio in Europa, con cast e crew che hanno volato fino in Repubblica Ceca. È qui che trovano spazio le location realmente sfruttate per le riprese della pellicola.

La città di Vienna è in realtà ricreata da due centri storici. Si tratta di Tabor e Praga. Differente invece il discorso per quanto riguarda l’infanzia di Eisenheim. In quei flashback ambientati nel suo villaggio siamo in realtà a Cesky Krumlov.

La prima volta che Eisenheim cattura l’attenzione di Sophie accade in strada, in Cesky Krumlov, in Dlouha 32. Lo chateau di lei è in realtà il castello di questa cittadina a circa 100 km da Praga. Dopo il salto nel futuro vediamo il protagonista stupire il pubblico di Vienna. Lo fa sul palco del Vinohrady Theatre, nel distretto New Town di Praga. Ecco altre location da scoprire:

Café Imperial, Old Town – Il ristorante dove Josef legge le recensioni positive

Economic Institute: l’ufficio del capo della polizia Uhl

Stazione di Wilsonova: è qui che Eisenheim riesce a scappare da Uhl nel finale

Oskar Nedbal Theathre, Tabor: il piccolo teatro che il protagonista decide di comprare

