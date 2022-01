The Illusionist è un film del 2006 diretto da Neil Burger. Un dramma che sa ben mescolarsi al genere thriller, aggiungendo un po’ di fantasy. Una pellicola tratta dal racconto breve Eisenheim the Illusionist, scritto da Steven Millhauser, vincitore del premio Pulitzer.

The Illusionist vanta un ricco cast, con Edward Norton che interpreta Eisenheim, protagonista della pellicola. Al suo fianco vi sono Paul Giamatti e Jessica Biel, tra gli altri. Scopriamo come finisce.

The Illusionist, come finisce

Uhl svela a Leopold d’aver trovato delle prove. Si tratta di un gioiello della spada di quest’ultimo e il medaglione di Sophie. Tutto ciò potrebbe implicare l’uomo nell’omicidio della donna. L’imperatore è stato prontamente informato, così come lo stato maggiore austro-ungarico. La cospirazione di Leopold per impadronirsi del trono è ormai alla luce del sole.

L’uomo è ormai messo spalle al muro e all’arrivo della guardia imperiale si spara in testa. Uhl esce e mette il medaglione in tasca. Da questo momento non è più l’ispettore della polizia. Un giovane gli si avvicina e viene poi spintonato da un uomo barbuto che indossa un lungo cappotto. Il ragazzo gli dà un pacco con il taccuino di Eisenheim. All’interno scova la risposta al trucco dell’Arancio.

Chiede al giovane chi gli abbia dato il taccuino e lui risponde: “Herr Eisenheim”. Si rende poi conto che l’uomo che lo ha spintonato ha rubato il medaglione. Il misterioso personaggio riesce a fuggire in treno. Uhl comprende dunque che Sophie e Eisenheim abbiano inscenato la morte di lei per renderla libera da Leopold. Lontano da tutto ciò, i due possono iniziare una nuova vita insieme. Hanno finalmente un futuro dinanzi a loro. Li si vede in una splendida baita su una bellissima montagna. Giunto al suo fianco, l’illusionista pone il suo medaglione nel palmo della mano di Sophie.

