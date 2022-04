Segreto materno è un film che mescola thriller e dramma del 2020. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo titolo dedicato a un pubblico adulto.

Segreto materno è un thriller americano noto con due titoli nella versione originale, A Mother’s Secret e Dying for daughter. Scopriamo di cosa parla la pellicola e qual è il cast scelto per questo titolo USA.

Segreto materno trama e cast

La protagonista di Segreto materno è Samantha, nota a tutti come Sam. La donna ha una figlia di 10 anni, Cassie. La giovane rimane gravemente ferita dopo un terrificante incidente d’auto. Alla guida c’era Sam, che al momento dell’incidente stava discutendo con sua figlia sull’uso della cintura di sicurezza.

Cassie viene trasportata subito in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza per salvarle la vita. In sala operatoria c’è anche l’infermiera Margaret, che assiste alla procedura. Cassie ha assoluto bisogno di una trasfusione di sangue ma non può riceverla dai suoi genitori, essendo stata adottata. Margaret scatta una foto della cartella clinica e scopre che la giovane è la sua figlia naturale, data in adozione 10 anni prima.

Scoperto questo segreto, elabora un piano diabolico. Effettua alcune telefonate e si propone come infermiera casalinga per Cassie. Intende aiutarla durante la convalescenza, ma soprattutto entrare a far parte della sua vita. Sam la assume, riuscendo così a pensare al proprio lavoro, senza dover pesare eccessivamente sul padre di Cassie, Tom, con il quale il matrimonio sembra ormai definitivamente finito.

Guardando al cast, la protagonista Sam è interpretata da Melanie Nelson. Suo marito Tom, a breve ex, è Brandon Ray Olive, mentre la figlia Cassie ha il volto dell’attrice Scarlett Roselynn. L’infermiera diabolica Margaret è invece Brittany Underwood. A completare il novero degli attori e attrici sono Karina Segura (Karen), James Jamison (Dr. Phillips), Malinda Money (infermiera Williams), Charan Prabhakar (Dottor Blake), Yolanda Wood (Detective Sullivan), Jill Adler (Mrs. Bateman), Richard Benedict (Jimmy) e David Stanley (Ufficiale Jacobs).

