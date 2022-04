Chi è Marisela Federici: età, patrimonio e gioielli

Marisela Federici: scopriamo tutto quanto sulla contessa, dalle cifre del suo patrimonio alla vicenda del furto dei suoi gioielli.

Marisela Federici è una delle ospiti della puntata di martedì 26 aprile di Oggi è un altro giorno, condotto come di consueto da Serena Bortone. Andiamo dunque a scoprire tutto sulla ricca contessa, dalle cifre del suo patrimonio alla vicenda del furto dei suoi gioielli.

Chi è Marisela Federici: il patrimonio

Marisela Federici è originaria di Caracas, in Venezuela. Non si sanno informazioni certe sulle sue origini e nemmeno sulla sua data di nascita, per cui la sua età precisa resta un mistero. Sappiamo però che il suo retaggio è illustre: il nonno materno fu Carlos Delgado Chalbaud, presidente del Venezuela ucciso dal dittatore Marcos Perez Jimenez.

Dopo i tragici eventi del Venezuela, la famiglia di Marisela si rifugiò in Spagna e quindi la donna crebbe a Madrid, per poi approdare in Italia, dove è diventata un volto importante della vita mondana della Capitale. Marisela è stata sposata infatti col magnate petrolifero Roger Tamraz, ma poi si è unita in matrimonio con il finanziere Paolo Federici, con cui ha avuto il figlio Edoardo. Marisela si è quindi stabilita a Roma, dove è diventata la regina della vita mondana romana, con la sua villa situata sull’Appia Antica che è stata a lungo uno dei punti di ritrovo delle alte sfere della vita sociale della Capitale.

Nel 2015 Marisela Federici è balzata agli onori delle cronache per una terribile disavventura che le è capitata: la donna ha infatti subito un furto in casa propria ad opera di tre uomini, che hanno portato via molti gioielli, tra cui alcuni che per la donna avevano un importante valore sentimentale. La contessa è poi rimasta vedova nel 2016, dopo la scomparsa del marito Paolo.

