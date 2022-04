Chi è Pierpaolo Pretelli: dove è nato, cosa fa e l’avventura al Grande Fratello

Pierpaolo Pretelli, scopriamo chi è l’ex gieffino: cosa fa e la sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti della prima puntata della terza edizione dello show musicale Name that tune, in partenza martedì 26 aprile su Tv8. Andiamo dunque a scoprire qualcosa di più su di lui, dalla sua carriera all’esperienza al Grande Fratello.

Chi è Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli nasce il 31 luglio 1990 a Maratea, in provincia di Potenza. Dopo il diploma al Liceo scientifico, si trasferisce a Roma per studiare giurisprudenza, ma presto lascia gli studi per dedicarsi alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Arriva in televisione lavorando come ballerino nella trasmissione I migliori anni, ma il successo arriva nel 2013 quando diventa il primo velino della storia di Striscia la notizia.

La sua carriera nel mondo della televisione continua con due esperienze nel 2018: come tentatore a Temptation Island e come corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Nel 2020 Pretelli prende parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove viene ribattezzato Petrelli da Alfonso Signorini e dove conosce Giulia Salemi, l’influencer che è oggi la fidanzata dell’ex gieffino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Petrelli ha avuto una relazione con Ginevra Lambruschi, ma dopo poche settimane i due si sono lasciati non senza polemiche e accuse. Prima dell’influencer, nella vita di Pierpaolo Pretelli c’è stata la modella e attrice cubana Ariadna Romero, con cui Pierpaolo ha anche avuto il figlio Leonardo. Dopo la rottura, il rapporto tra i due è stato turbolento, ma poi le cose si sono appianate e i due, anche per il bene del figlio Leonardo, hanno saputo ricostruire un rapporto cordiale. Ora Pierpaolo Pretelli è felicemente fidanzato con la modella Giulia Salemi e la storia tra i due procede a gonfie vele.

