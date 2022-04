Chi è Riki: vero nome, fidanzata ed esperienza ad Amici

Riki: scopriamo chi è il cantante, tra il suo vero nome, la sua vita privata e la sua esperienza alla scuola di Amici.

Tra i protagonisti della prima puntata della terza stagione di Name that tune ci sarà il cantante Riki: andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui, dal suo vero nome alla sua vita privata, fino all’esperienza ad Amici che lo ha reso famoso.

Chi è Riki

Riccardo Marcuzzo, noto come Riki, è nato a Segrate (Milano) il 4 febbraio 1992. Dopo il diploma allo IED di Milano inizia a lavorare per coronare il suo sogno di diventare cantante e ottiene la sua grande chance nel 2016, quando entra a far parte della scuola di Amici, diventando subito uno dei personaggi più amati di quella edizione, la sedicesima del talent show di Canale 5.

Riki si classifica secondo nella classifica generale, dietro al ballerino Andreas Muller, ed è quindi il vincitore nella categoria cantanti. Dopo quell’esperienza Riki entra a far parte della scuderia di Francesco Facchinetti e inizia a costruire la propria carriera, con una grande visibilità ottenuta soprattutto in Sudamerica con i suoi singoli in lingua spagnola.

Nel 2020 Riki partecipa al Festival di Sanremo, presentando il brano Lo sappiamo entrambi, e l’anno dopo prende parte a Name that tune, programma dove è pronto a tornare quest’anno nella prima puntata.

Passando alla sua sfera sentimentale, Riki è fidanzato con la bellissima modella svedese Ella Ayalon, con cui vive a Milano. Prima di lei, il cantante è stato fidanzato con la studentessa di marketing milanese Sara Gotti, ha avuto una relazione con Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, e ha avuto un flit con la nota influencer Ginevra Lambruschi. Ora, il cantante è felicemente fidanzato con la modella svedese, con cui pianifica il proprio futuro a Milano.

