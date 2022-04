Clementino nuovo album Black Pulcinella: tracklist, duetti e info

Clementino ha svelato la tracklist del suo prossimo cd, dal titolo Black Pulcinella: scopriamo tutte le canzoni e i featuring.

È sempre più vicino il ritorno di Clementino. Il 29 aprile vedrà la luce Black Pulcinella, ottavo album in studio del rapper campano. Il nuovo cd arriva a tre anni di distanza da Tarantelle e, in attesa di ascoltarlo, l’artista ha svelato su Instagram la tracklist dell’album, rivelando anche i numerosi featuring presenti. Scopriamo tutto dunque sul nuovo progetto di Clementino.

Black Pulcinella: la tracklist del cd di Clementino

Il nuovo cd di Clementino riunisce praticamente tutta la scena underground napoletana: dal solito Rocco Hunt fino agli emergenti Geolier, J Lord e Speranza. A impreziosire il disco c’è la voce di Madame, una delle più amate e apprezzata della scena rap attuale, e uno dei mostri sacri del rap italiano, ovvero Ensi. Un disco ricco di collaborazioni dunque, che si appresta a sbarcare sul mercato discografico come un’onda. È altissima l’attenzione intorno al nuovo prodotto di Clementino, un rapper che si è sempre contraddistinto anche per la sua irriverenza e in tal senso le luci sono puntate sul duetto con Nello Taver, con quel VM18 che promette veramente scintille.

Manca sempre meno e potremo assistere finalmente la ritorno in scena di Clementino, pronto a ripetere il successo di Tarantelle col suo nuovo album, in uscita venerdì 29 aprile. Ecco la tracklist e i featuring di Black Pulcinella:

The dark side of iena white

Univers

Atm

Revenge feat. Enzo Dong

Sound of Napoli

Emirates feat. Rocco Hunt

Desaparecidos feat. Geolier

Eclissi feat. J Lord e Speranza

La belva umana

Amore lo-fi feat. Madame e Nicola Siciliano

Capate storte feat. Mattak

Crazy Shit (VM18) feat. Nello Taver

MKCNF8 feat. Nerone

Non passa mai feat. Ensi, La Nina

Black Pulcinella

