Fabio Balsamo vita privata: chi è la moglie del comico

Fabio Balsamo è un noto attore, divenuto famoso grazie alla collaborazione con i The Jackal. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è Fabio Balsamo? Avrete di certo sentito parlare di lui e, a seconda della vostra età, lo avete apprezzato nei video dei The Jackal o in alcune puntate dal game show Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino alla conduzione. In ambito televisivo è spesso accompagnato dall’amico e collega Ciro Priello, con il quale condurrà Name that Tune 2022. Ecco cosa sapere su Fabio Balsamo, dal lavoro alla vita privata.

Fabio Balsamo chi è

Nato a Casalnuovo, in provincia di Napoli, nel 1989, Fabio Balsamo è un noto attore teatrale, che negli ultimi anni ha accumulato esperienza televisiva e cinematografica, dopo aver raggiunto la fama grazie al lavoro sul web svolto con i The Jackal. Ha frequentato l’Università Popolare dello Spettacolo di Napoli, specializzandosi in arte drammatica. Tra le varie esperienze, singolare e intrigante quella in Francia. Ha vissuto lì per due mesi, così da diventare un clown di strada.

È entrato a far parte del gruppo dei The Jackal nel 2014, ovvero nove anni dopo il loro lancio ufficiale. È apparso ne Gli effetti di Gomorra – La serie sulla gente, divenendone co-protagonista. Questa serie di video ha dato grande risalto all’agenzia e allo stesso Fabio Balsamo. Nel 2015 ha fatto il suo debutto al cinema con Babbo Natale non viene da Nord, per la regia di Maurizio Casagrande.

Molto impegnato a teatro, con produzioni come Sei personaggi in certa d’autore, Salomé, Macbeth e non solo. Con i The Jackal ha lavorato al loro primo film, AFMV – Addio fottuti musi verdi, per poi recitare nella serie TV Netflix Generazione 56k. Un lungo e ricco curriculum, di cui abbiamo riportato soltanto una parte, per una carriera ormai consolidata.

Fabio Balsamo vita privata

Fabio Balsamo è molto riservato e tenta di tutelare la propria vita privata in tutti i modi. Sappiamo che vive a Napoli, così come il resto della The Jackal. Non abbiamo informazioni in merito a una possibile fidanzata. Sui suoi social non vi sono tracce della sua vita privata. Tanto lavoro tra cinema, televisione, teatro e The Jackal.

