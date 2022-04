Pupa e Secchione anticipazioni semifinale 26 aprile: confronto tra pupe

La pupa e il secchione: questa sera andrà in onda la penultima puntata del reality show di Barbara D’Urso: andiamo a vedere cosa ci aspetta.

Siamo giunti ormai quasi alle battute conclusive di questa quinta edizione de La pupa e il secchione. Martedì 26 aprile va in onda la semifinale dello show, prima dell’attesissimo atto finale in programma il 3 maggio 2022. Andiamo a vedere dunque cosa ci aspetta nella puntata di martedì 26 aprile 2022.

Anticipazioni La pupa e il secchione: la puntata di martedì 26 aprile

Barbara D’Urso ha offerto alcune anticipazioni sulla semifinale de La pupa e il secchione. La conduttrice ha svelato che molti altri concorrenti hanno messo nel mirino Maria Laura che secondo loro avrebbe usato Paolo Brosio solo per ottenere visibilità. Le due pupe che hanno mosso in maniera più potente le critiche sono state Emy Buono e Mila Suarez, mentre in difesa di Maria Laura De Vitis è intervenuta una vecchia conoscenza del reality, ovvero Nicole Di Mario, che ha offerto il suo sostegno alla pupa tramite il proprio profilo Instagram.

Non mancheranno dunque come in ogni puntata i confronti e le liti, ma ci saranno anche le solite prove, che sanciranno le coppie che riusciranno a guadagnarsi l’accesso alla finale. Una finale molto attesa, che decreterà i vincitori di questa quinta edizione de La pupa e il secchione. Un’edizione molto discussa, che non ha ottenuto i risultati sperati, con gli ascolti che si sono sempre mantenuti globalmente bassi e nemmeno le trovate di Barbara D’Urso, tra ospiti e colpi di scena, hanno saputo rialzarli. Vedremo se questi due appuntamenti finali riusciranno a rialzare l’interesse intorno allo show o se si confermeranno i numeri scarsi che hanno segnato in maniera negativa questa quinta edizione de La pupa e il secchione.

