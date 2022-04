Mietta oggi: com’è diventata e cosa fa la cantante

Mietta: scopriamo com’è diventata oggi la celebre cantante e cosa fa, tra la sua carriera e la sua prossima avventura in televisione.

Sta per prendere il via la terza edizione di Name that tune, music show in partenza martedì 26 aprile su Tv8 sotto la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo. Tra gli ospiti della prima puntata dello show c’è Mietta, una vera e propria icona della musica italiana: scopriamo cosa fa oggi la cantante e com’è diventata.

Mietta oggi: com’è diventata e cosa fa

Nata a Taranto nel novembre 1969, Mietta ha alle spalle una grandissima carriera musicale, che ha avuto il via soprattutto sul palco dell’Ariston di Sanremo, dove si è esibita diverse volte e dov’è passata alla storia soprattutto con la celebre Vattene Amore, cantata insieme ad Amedeo Minghi nel 1990.

Tra musica e televisione, Mietta ha una grande carriera alle spalle e anche oggi è un volto molto noto dello spettacolo italiano. Tra le ultime esperienze televisive della cantante tarantina c’è la partecipazione a Ballando con le stelle, dove l’artista ha partecipato in coppia con il ballerino Maykel Fonts. Mietta si vede spesso in televisione, ha partecipato anche ad altri programmi come Music Farm e Il cantante mascherato e ora è pronta a prende parte anche alla terza edizione di Name That Tune.

Per quanto riguarda la vita privata, Mietta ha avuto una relazione lunga con Brando Giorgi, attore protagonista di molte soap opere come Centovetrine e Vivere. Poi, la donna ha avuto una relazione con Davide Tagliapietra e dopo la fine di quella storia, che le ha anche portato il figlio Francesco Ian, non è chiaro lo status sentimentale della donna. Oggi non sappiamo dunque se Mietta sia single o abbia una relazione, la donna mantiene il riserbo sulla sua vita privata.

