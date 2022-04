Morgan, andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata del cantante: chi è la moglie dell’artista.

La terza edizione di Name that tune sta per prendere il via martedì 26 aprile e tra gli ospiti della prima puntata che si cimenteranno nei giochi musicali dello show ci sarà anche Morgan. Per l’occasione, andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata di Morgan, andando a ripercorrere le sue relazioni sentimentali.

Morgan: chi è la moglie

Nella sua vita Morgan ha avuto diverse storie importanti, ma in realtà non si è mai sposato. Dal 200 al 2007, il cantato ha avuto una relazione con la celebre attrice Asia Argento, figlia del grande maestro Dario. I due hanno anche avuto una figlia, Anna Lou, nata nel 2001. Dopo la fine della storia con l’attrice, Morgano è stato legato a Jessica Mazzoli, che vanta una partecipazione al Grande Fratello e una alla quinta edizione di X Factor. Da questa relazione è nata la seconda figlia di Morgan, Lara, ma anche la storia con la Mazzoli è giunta al termine.

La terza relazione importante per Morgan è stata con Alessandra Cataldo e coincide anche con la nascita della terza figlia del cantante: Maria Eco, nata nel 2021. La storia con Alessandra Cataldo non è finita benissimo, con la donna che ha denunciato il cantante per stalking. Una vicenda turbolenta, che ha ricalcato lo scenario delle altre due separazioni: con Asia Argento per Morgan c’è stata una travagliata battaglia legale per il mantenimento della figlia Anna Lou, mentre la Mazzoli ha portato in tribunale il cantante a causa del mancato versamento di alcuni alimenti per la figlia Lara.

Insomma, le vicende sentimentali di Morgan sono sempre state molto travagliate, col cantante che è stato spesso al centro delle polemiche e, come abbiamo visto, di intricate vicende giudiziarie.

