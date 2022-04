Come sta Pierpaolo Pretelli: la testimonianza di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli: scopriamo come sta l’ex gieffino dopo la sua malattia e la testimonianza della fidanzata Giulia Salemi.

Pierapolo Pretelli è pronto a tornare in televisione come ospite della prima puntata della terza edizione di Name that tune. Una buona notizia per i fan dell’ex gieffino, le cui condizioni di salute recentemente hanno destato preoccupazione. La sua fidanzata, l’influencer Giulia Salemi, ha espresso la propria preoccupazione per le condizioni di Pierpaolo: scopriamo cosa è successo e come sta.

Pierpaolo Pretelli malattia: come sta

Negli ultimi tempi, l’ex gieffino ha rinviato tutti i propri impegni nel tentativo di fare chiarezza sul suo stato di salute. Pretelli ha sofferto di mancamenti, nausea e giramenti di testa per circa un mese e i suoi problemi sarebbero risalenti alla cervicale. Pretelli si è dovuto dunque prendere un momento di stop, per capire bene l’origine di questo malessere e riuscire a riprendersi al meglio.

La malattia ha sicuramente allarmato Pierpaolo, che hà nella sua vita ha dovuto vivere momenti difficili legati a problemi di salute del fratello Giulio. Il giovane fratello minore dell’ex gieffino ha infatti sofferto di anoressia nel momento in cui Pierpaolo è partito per Maratea per fare il velino e ha dovuto affrontare un momento difficilissimo della sua vita, riuscendone a uscire solo grazie all’aiuto proprio del fratello.

Ora i problemi di salute sono tornati a spaventare Pierpaolo Pretelli, che ha saggiamente deciso di monitorare con attenzione le proprie condizioni e di prendersi una pausa in un momento in cui il suo corpo ne aveva aspramente bisogno. Nella speranza di leggere presto notizie migliori sul suo stato di salute, nella prima puntata di Name that tune, al via martedì 26 aprile, potremo vedere Pierpaolo Petrelli tra i protagonisti del gioco musicale di Tv8.

