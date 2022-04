Sabrina Salerno oggi: com’è diventata la mitica showgirl FOTO

Sabrina Salerno: vediamo com’è cambiata negli anni la famosa showgirl e com’è diventata oggi.

Sabrina Salerno è stata una delle grandi icone sexy della televisione italiana, una delle showgirl italiane più amate dal pubblico. Oggi, la cantante torna protagonista in televisione con Name that tune, dove partecipa alla prima puntata della terza edizione del programma, in partenza martedì 26 aprile su Tv8. Per l’occasione dunque andiamo a vedere com’è diventata oggi Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno oggi: com’è diventata

Nata nel marzo 1968 a Genova, Sabrina Salerno è stata una grande icona della televisione italiana e della musica soprattutto negli anni ’80. Con successi come Sexy Girl e Boys (Summertime Love) la Salerno ha raggiunto la notorietà in tutto il mondo e poi al suo successo hanno contribuito anche le esperienze sul piccolo e sul grande schermo.

Oggi, Sabrina Salerno ha 54 anni e rimane una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. La carriera della cantante non è stata solo costellata di successi, ma anche di momenti più difficili, dovuto principalmente alla depressione di cui ha sofferto, che ha portato la donna a dover affrontare anche attacchi di panico e a sperimentare improvvisi attacchi di autolesionismo. La donna è riuscita a parlare della sua malattia a Verissimo, raccontando dunque questo lato negativo di tutto lo straordinario successo ottenuto negli anni ’80. La depressione è infatti arrivata nel momento di maggior successo, ma per fortuna la donna è riuscita a superare questo brutto momento, ha combattuto la malattia e ora sta molto meglio.

Oggi, Sabrina Salerno è sposata con Enrico Monti, il loro matrimonio ha più di 25 anni e dal loro amore è nato anche Luca Maria, il primo e unico figlio della celebre showgirl. La Salerno sta tornando a essere anche un volto presente in televisione, pronta ora a partecipare alla prima puntata della terza edizione di Name that tune.

