Negli ultimi anni i ragazzi della The Jackal hanno saputo trovare sempre più spazio in televisione, raggiungendo un pubblico più vasto, appartenente a differenti generazioni. Ciro Priello e Fabio Balsamo sono forse i due che sono stati in grado di mettersi maggiormente in mostra in televisione, facendosi conoscere a un pubblico differente da quello che abitualmente li segue online. Sono infatti i due nuovi conduttori di Name that Tune 2022, in onda su Tv8. Scopriamo però chi sono i membri del gruppo dei The Jackal e cosa sapere su di loro.

The Jackal chi sono

I The Jackal sono una casa di produzione nata nel 2005 da un’idea di Francesco Ebbasta, pseudonimo di Francesco Capaldo. Questo passo chiave fu la realizzazione di un sogno di un gruppo di amici. I fondatori sono il regista e autore appena citato, insieme con Ciro Priello (Ciro Capriello), Simone Ruzzo (Simone Russo) e Alfredo Felco (Alfredo Felaco).

Il loro canale YouTube è nato nel 2006 e nel corso degli anni hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su tutti i social media, pubblicando dapprima sketch e in seguito veri e propri cortometraggi. I fan di vecchia data ricorderanno Io sono molto leggenda, Break to the Future, The Washer e molti altri.

Iniziano a farsi seriamente notare con la webserie Lost in Google, che li avvicina al gruppo Ciaopeople Srl, diventandone una società affiliata. Ciò ha permesso un gran salto di qualità sul fronte tecnico, con l’aggiunta di nuovi elementi al gruppo. La consacrazione è poi giunta con Gli effetti di Gomorra, serie di video parodia che hanno coinvolto anche lo stesso Roberto Saviano. Con questa serie è arrivato Fabio Balsamo, mentre tra il 2016 e il 2019 abbiamo iniziato a vedere in video Gianluca Colucci, noto a tutti come Fru, Aurora Leone e Claudia Napolitano. I The Jackal hanno all’attivo un film, AMFV – Addio fottuti musi verdi, realizzato con Cattleya, per Netflix, la serie TV Generazione 56k e non intendono fermarsi.

Negli ultimi anni la partecipazione dei singoli membri in programmi online e in TV è stata massiccia. Tutti sono liberi di perseguire i propri sogni, come spiegato da loro stessi, pur continuando a collaborare col resto del gruppo per raggiungere obiettivi sempre più grandi.

