Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni che riguardano Diego e Aneta: il bluff del cavaliere viene svelato

Continua a dominare la scena nel parterre di Uomini e Donne il rapporto tra Diego e Aneta, due dei grandi protagonisti del trono over in queste settimane. La loro conoscenza va avanti da un po’ e le cose vanno bene, nonostante i bluff di Diego che non fa corrispondere gli atteggiamenti alle parole: scopriamo dunque cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: Diego e Aneta

Nonostante le dichiarazioni di Diego secondo cui non c’è la fiamma che arde intensamente, lui e Aneta continuano a uscire insieme e le cose tra i due procedono a gonfie vele. Un bluff quello del cavaliere, che però viene sbugiardato dalle sue azioni e dall’interesse che continua a dimostrare per Aneta. Non solo la frequentazione tra i due sta andando avanti, ma stando alle anticipazioni che circolano in rete, l’uomo sarebbe pronto a uscire dal programma insieme ad Aneta, sintomo che la fiamma c’è e brucia anche intensamente.

Ci vorrà comunque ancora un po’ per vedere questa evoluzione del rapporto tra Diego e Aneta: l’indiscrezione che i due abbiano deciso di uscire insieme è giunta dall’ultima registrazione del dating show di Canale 5 e quindi ci vorrà un po’ prima di vederla in onda. Intanto continueremo a vedere come andrà avanti la frequentazione tra Diego e Aneta, ma i freni che il cavaliere pone con le parole non coincidono poi con quello che, stando alle anticipazioni, vedremo nelle prossime puntate.

Vanno verso il lieto fine dunque Diego e Aneta, sta per nascere una coppia dunque che proverà a consolidarsi fuori dallo studio di Uomini e Donne. Ancora un po’ dunque e per Diego e Aneta potrebbe avere inizio un nuovo dolce capitolo della loro vita.

