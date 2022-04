Amici andrà in onda sabato con la settima puntata del serale: andiamo a scoprire cosa succederà con le anticipazioni.

Sabato 30 aprile tornerà il consueto appuntamento con il serale di Amici e come al solito, grazie al grande lavoro dell’account Twitter Amici News possiamo sapere con anticipo cosa accadrà durante la puntata. Gli episodi del serale di Amici vengono infatti registrati in anticipo, solitamente il mercoledì, e quindi possiamo sapere in anticipo cosa accadrà durante la prossima puntata. D’ora in poi è importante sapere che, qualora non vogliate incappare in SPOILER, fareste meglio a cessare la lettura. In caso contrario, andiamo a scoprire chi è stato eliminato nella puntata di Amici di sabato 30 aprile.

Albe eliminato Amici 21 serale settima puntata?

Partiamo con le Anticipazioni della settimana puntata del serale di Amici 21. Il promo spoiler è sul grande ospite della serata: in studio ci sarà Ghali. Come al solito, s’inizia con la prima delle tre manches e a sfidarsi sono la squadra di Zerbi e Celentano e quella di Cuccarini e Todaro: nella prima sfida Luigi batte Nunzio, nella seconda Sissi ha la meglio su Michele e nella terza Luigi supera nuovamente Nunzio. In nomination vanno Alex, Nunzio e Serena e al ballottaggio finale il primo eliminato provvisorio della puntata del 30 aprile è Nunzio.

Con le anticipazioni della settima puntata del serale di Amici 21 vi portiamo alla seconda manche, che mette di fronte stavolta alla squadra di Zerbi e Celentano quella di Pettinelli e Peparini. Vanno in scena due guanti di sfida, con Michele che batte Dario, Albe che supera luigi sulle note di Ci vuole un fisico bestiale, ma Luigi si rifà battendo Albe con Io vagabondo. Al termine della sfida, Albe finisce al ballottaggio.

Continuiamo con gli spoiler della settimana puntata del serale di Amici 21 con La terza e ultima manche. Di scena ancora la sfida tra Zerbi e Celentano e Cuccarini e Todaro. Luigi supera Alex nel guanto di sfida per la prima sfida, poi Serena e Alex battono Luigi e infine Sissi supera Michele. Il terzo alunno a finire al ballottaggio è Luigi.

Il Ballottaggio finale è tra Albe, Nunzio e Luigi e tra poco entreremo nel dettaglio. Per quanto riguarda altre anticipazioni della settimana puntata del serale di Amici 21, il premio Tim viene vinto da Luigi, mentre Zerbi e Celentano si portano a casa il guanto dei prof. Tra le canzoni che ascolteremo sabato 30 aprile ci sono gli inediti Tienimi stanotte e Muro e le canzoni Datemi un martello, Splendido splendente e Pazza idea cantate da Luigi. Sissi e Alex insieme cantano Dusk till down e la ragazza interpreta anche Imagine. Alex ha cantato Sogni al cielo e Lay me down, Albe Prima di te e Giravolte, mentre Nunzio ha ballato sulle note di Flamenco e On the floor. Il guanto di sfida tra Michele e Dario è stato sul brano Poetica di Cremonini. Siamo finalmente agli spoiler su chi è stato eliminato nella settimana puntata del serale di Amici 21: uno tra Albe e Nunzio, sicuramente salvo Luigi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI