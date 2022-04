La cena perfetta: trama e cast del film con Greta Scarano e Salvatore Esposito

La cena perfetta: andiamo a vedere il cast e la trama del film con Greta Scarano e Salvatore Esposito.

Nella puntata di mercoledì 27 aprile di Oggi è un altro giorno saranno presenti Greta Scarano e Salvatore Esposito, che nel salotto di Serena Bortone presenteranno il loro nuovo film: La cena perfetta. Il film è presente nelle sale cinematografiche italiane come evento speciale dal 26 al 28 aprile, dopo di che la pellicola sarà disponibile nel catalogo di Sky e di Prime Video, che hanno collaborato alla produzione del film insieme a Italian International Film, Gruppo Lucisano e Vision Distribution. Andiamo a scoprire dunque la trama e il cast del film.

La cena perfetta: la trama del film con Greta Scarano e Salvatore Esposito

Carmine è un camorrista, cresciuto con un piccolo boss locale che è legato a Carmine da un debito di riconoscenza, dopo che il padre si è preso una pallottola al posto suo. Carmine dunque cresce negli ambienti criminali, ma non è un camorrista, anzi ha un cuore d’oro. Dopo aver aiutato un amico a scappare coi soldi della banda criminale, il boss lo manda a Roma a gestire un ristorante che serve per riciclare denaro e qui Carmine scopre la passione per la cucina, andando contro le direttive del boss insieme alla titolare Consuelo trasforma quel ristorante in un locale alla moda. Tuttavia, i due si trovano presto a fare i conti con un mondo spietato quanto quello della camorra.

La cena perfetta: il cast del film con Greta Scarano e Salvatore Esposito

Greta Scarano e Salvatore Esposito sono i due protagonisti della pellicola, in cui figurano anche il comico dei The Jackal Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso. Appuntamento dunque al cinema dal 26 al 28 aprile con La cena perfetta, disponibile poi su Sky e Prime Video.

