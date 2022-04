The Room – La stanza del desiderio: trama e cast

The Room – La stanza del desiderio: andiamo alla scoperta della trama e del cast del misterioso thriller fantascientifico.

Diretto nel 2019 dal regista Christian Volckman, The Room – La stanza del desiderio è un thriller fantascientifico realizzato in coproduzione da Francia, Belgio e Lussemburgo. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche nell’aprile 2019 e ha ottenuto un buon riscontro dalla critica, con circa il 71% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. In Italia il film è uscito solo in streaming, bypassando quindi il rilascio in sala: andiamo a scoprirne trama e cast.

The Room – La stanza del desiderio: la trama

Kate e Matt sono una giovane coppia e sono pronti a cominciare un nuovo capitolo della loro vita insieme, trasferendosi in una nuova abitazione, una casa immersa in un bosco. Durante i lavori per ristrutturare la villa, la donna trova una misteriosa stanza che sembra avere l’incredibile potere di riuscire a realizzare i desideri delle persone. Kate dunque fa delle prove con dei desideri banali, che si avverano, e quindi passa a qualcosa di più delicato: chiede alla stanza un figlio. La donna ha infatti avuto diversi aborti e desidera ardentemente un figlio, così la stanza fa materializzare un neonato, ma questa grande gioia nasconde l’inizio dell’incubo, perché da qui le cose inizieranno a prendere una piega spiacevole.

The Room – La stanza del desiderio: il cast

Nei panni della protagonista Kate troviamo l’attrice franco-ucraina Olga Kurylenko, che abbiamo visto di recente al cinema in Black Widow e in generale ha una lunga carriera alle spalle. Insieme a lei c’è Kevin Janssens nel ruolo di co-protagonista e questo è il resto del cast:

Olga Kurylenko: Kate

Kevin Janssens: Matt

Joshua Wilson: Shane bambino

John Flanders: John Doe

Francis Chapman: Shane adolescente

Marianne Bourg: Suzanne

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI