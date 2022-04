Un’altra verità: trama e cast della nuova fiction di Canale 5

Un’altra verità, andiamo alla scoperta della trama e del cast della nuova fiction in partenza su Canale 5.

Arriva una nuova fiction su Canale 5. Mercoledì 27 aprile prende il via Un’altra verità, miniserie francese il cui titolo originale è J’ai menti. Le produzioni francesi stanno popolando la televisione italiana in queste settimane e dopo la fine de La scogliera dei misteri su Rai 1 arriva ora Un’altra verità su Canale 5. Si tratta di un misterioso thriller che ha per protagonista Audrey, una donna con un passato che la tormenta. La serie ha letteralmente spopolato in Francia e ora è pronta a conquistare anche il pubblico italiano.

Un’altra verità: la trama

Audrey è un avvocato di 35 anni, originaria di Parigi, con un passato oscuro che torna a tormentarla quando una giovane ragazza di 17 anni viene brutalmente assassinata sulla costa basca, nel sud-ovest della Francia. 16 anni prima, Audrey è stata l’unica sopravvissuta alla furia omicida di uno spietato serial killer che agiva in quella regione e ora è certa che quel mostro sia tornato dopo l’assassinio della giovane.

La trama dunque si dipana tra passato e presente, con la ricostruzione della vicenda di Audrey e le sue indagini sull’omicidio della giovane diciassettenne. La parigina ripiomba così in un passato che avrebbe voluto dimenticare e che invece torna prepotentemente a tormentarla con questo nuovo omicidio.

Un’altra verità: il cast

La direzione del cast è affidata a Frederich Berthe e nel ruolo della protagonista Audrey troviamo Camille Lou. Insieme a lei, nella serie figurano Thierry Neuvic e Marylin Lima nei panni dei poliziotti che hanno condotto le indagini sul serial killer nel presente e nel passato e con loro Annelise Hesme, Hubert Delattre, Natalia Dontcheva, Roxane Bret, Hélène Seuzaret, Stéphan Guérin-Tillié, Christopher Bayemi, Oscar Berthe e Prudence Leroy.

