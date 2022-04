Andra e Tatiana Bucci: dove vivono e quanti anni hanno

Andra e Tatiana Bucci: scopriamo come sono diventate oggi le due sorelle, dove vivono e quanti anni hanno.

Tra gli ospiti della puntata di giovedì 28 aprile di Oggi è un altro giorno ci sono le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di concentramento di Auschwitz e testimoni molto attive del dramma della Shoah. Andiamo a vedere dove vivono e quanti anni hanno ora le due sorelle.

Andra e Tatiana Bucci oggi

Le due sorelle, nate a Fiume nel 1937 Tatiana e nel 1939 Andra, hanno oggi 84 e 82 anni. Le due sono diventate testimoni d’eccezione del dramma dell’Olocausto, raccontando la loro storia e portando la testimonianza di ciò che hanno vissuto. Quando avevano appena 4 e 6 anni sono state deportate insieme alla loro famiglia, ma sono riuscite a sopravvivere a quell’orrore e piano piano hanno ricostruite le loro vite. Dopo essere state liberate dal campo dall’esercito sovietico, le due bambine crebbero in un orfanotrofio a Praga e poi nel collegio inglese di Anna Freud, fino a riconquistare la propria identità e fare finalmente ritorno a casa.

Le due donne si sono costruite le loro famiglie e oggi sono nonne. Tatiana vive in Belgio con il marito, mentre Andra è in California con le figlie. La loro storia è stata raccontate da loro stesse nel libro Noi, bambine ad Auschwitz. La nostra storia di sopravvissute alla Shoah, edito da Mondadori. Un libro che rappresenta una testimonianza importante di uno dei momenti più bui della storia dell’umanità. Andra e Tatiana si sono impegnate per tutta la loro vita a fornire la testimonianza di quegli orrori e in occasione della giornata della memoria hanno anche fatto ritorno ad Auschwitz, un’esperienza forte e intensa, che però sottolinea l’enorme valore della memoria.

