Catia Uomini e Donne: andiamo alla scoperta della corteggiatrice di Biagio nel trono over del dating show di Canale 5.

C’è una nuova protagonista del parterre di Uomini e donne e si tratta di una dama proveniente da una famiglia decisamente famosa. Stiamo parlando di Catia, entrata nel programma come corteggiatrice di Biagio: andiamo a scoprire tutto su di lei e sulla sua famosissima sorella.

Chi è Catia di Uomini e Donne

Catia è la sorella della famosissima stilista italiana Elisabetta Franchi, una delle grandi protagoniste del mondo della moda. Non solo, Catia è anche la madre di Noemi Michelini, un nome conosciuto agli amanti del gossip, visto che è quello della ragazza che è entrata nelle indiscrezioni che hanno accompagnato la separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Noemi sarebbe infatti la ragazza che è stata vicina all’imprenditore nel momento della separazione, anche se lo stesso Tomaso ha smentito che tra loro ci fosse qualcosa.

Insomma, Catia è una donna che conosce da vicino le dinamiche del mondo del gossip e dello spettacolo e ora vi è entrata in prima persona con la sua esperienza a Uomini e donne. Non sappiamo moltissimo di lei, dal suo profilo Instagram possiamo evincere che ha un altro figlio, di nome Milos, e che coltiva una vera e propria passione per la bicicletta. Ha un legame molto profondo con la sorella e lavora per la sua azienda.

Per quanto riguarda la sua avventura a Uomini e Donne, Catia si è subito messa in mostra per aver strigliato Biagio per la sua decisione di essere tornato a corteggiare Jolanda dopo la fine della conoscenza con Laura. Catia ha mostrato un carattere forte e deciso e si candida a essere una delle grandi protagoniste delle prossime puntate di Uomini e Donne.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI