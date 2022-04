Chiudi gli occhi: trama e cast

Chiudi gli occhi, andiamo a scoprire la trama e il cast del drama thriller con protagonista Blake Lively.

Chiudi gli occhi – All I see is You è un film del 2016, prodotto da Usa e Thailandia e diretto da Marc Forster, regista tedesco autore di film come World War Z, Neverland e Il Cacciatore di aquiloni. Il film è stato girato tra Thailandia e Spagna, nelle suggestive location di Bangkok, Phuket e Barcellona, ed è stato poi presentato alla rassegna cinematografica del Toronto International Film Festival del 2016, per arrivare quindi nelle sale cinematografiche statunitensi nell’ottobre 2017 e in quelle italiane nel luglio 2018. Andiamo alla scoperta del cast e della trama del film.

Chiudi gli occhi: la trama del film

Gina e James sono una coppia che vive a Bangkok. La donna è ipovedente sin dall’infanzia a causa di un incidente automobilistico e, mentre i due cercano di concepire un figlio, Gina si sottopone a un intervento che le ridà la vista all’occhio destro. Per la donna, che torna in grado di vedere, inizia una nuova vita, in cui però la sua pace familiare viene distrutta perché si rende conto che la sua indipendenza ritrovata rende il marito molto geloso e insicuro.

Chiudi gli occhi: il cast del film

La protagonista del film è Blake Lively, la grande star di Gossip Girl e di film come Paradise Beach e Adaline – L’eterna giovinezza. Al suo fianco troviamo Jason Clarke, anche lui protagonista di tanti thriller come La vedova Winchester, Pet Sematary e Child 44. Ecco il resto del cast del film:

Blake Lively: Gina

Jason Clarke: James

Ahna O’Reilly: Carla

Wes Chatham: Daniel

Danny Huston: Dottor Hughes

Miquel Fernández: Ramon

Kaitlin Orem: Lucy

Yvonne Strahovski: Karen

Xavi Sánchez: Luca

Stacee Vatanapan: Jill

Sirinya Bishop: Anna

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI