Gaia Clerici chi è la fidanzata di Capo Plaza

Gaia Clerici ha confermato su Instagram di avere una storia con Capo Plaza. Scopriamo chi è la fidanzata del cantante, giovane è bellissima

Gaia Clerici a 21 anni di età è tra le Vip più gossippate del momento. Bionda e occhi azzurri da far invidia, ha confermato su Instagram di avere più di una frequentazione con un noto cantante: di chi si tratta? Se state canticchiando non fare così, avete indovinato. Gaia Clerici è la fidanzata di Capo Plaza!

La curiosità sale sul conto della bellissima tik toker che ha un’interessante storia da raccontare è molti interessi che condivide con i follower che da tempo facevano il tifo per la nascente coppia.

Chi è Gaia Clerici

Gaia Clerici è nata millenials, la sua data di nascita precisa è 24 dicembre 2000. È nata e vive a Milano. Fin dall’infanzia ha sempre dimostrato di essere avanti difatti giovanissima è già affamata sul web. Su tik tok ha più di 500 mila follower e ama condivide contenuti video divertenti.

Su Instagram Gaia Clerici ha quasi 800mila follower e mostra in diversi scatti il suo fisico mozzafiato. Su twitch, piattaforma gaming, in live dialoga spesso con gli utenti raccontandosi e condividendo spesso i video su Youtube.

Sappiamo così molto della vita privata di Gaia Clerici. Quando aveva 13 anni di età i suoi genitori hanno divorziato e lei abita tutt’ora con sua madre, sua sorella e suo fratello che spesso appare con lei su twitch. L’influencer ha un buon rapporto con suo padre e crede molto nel valore della famiglia.

Gaia Clerici ha raccontato anche due episodi molto intimi della sua vita. Dopo le medie ha avuto difficoltà a trovare il percorso scolastico adatto a lei, cambiando più volte scuola e indirizzo. Soffre infatti di diversi problemi, è dislessica e soffre di discalculia.

La fidanzata di Capo Plaza, molti anni fa, quando aveva 18 anni di età, si è sottoposta ad un aborto volontario. Ha scelto di parlarne, nonostante sia un episodio della sua vita, per sensibilizzare sul tema. Prendeva la pillola anticoncezionale e Gaia Clerici si sentiva di essere rimasta comunque incinta. Quando lo ha scoperto, in un primo momento, non lo ha detto a nessuno.

Lo ha rivelato al suo ex da sbronza. Dopo l‘entusiasmo iniziale i due hanno stilato una lista di pro e di contro sul tenere il bambino e le difficoltà erano troppe. Al momento di abortire ha avuto anche un attacco di panico. Tra le curiosità su Gaia Clerici: l’altezza è di 1,62 circa, è del segno del capricorno, ha tatuaggi di fiori sulle braccia e una frase tatuata sul fianco.

Gaia Clerici Capo Plaza cosa c’è di vero? Solo Hype?

Gaia Clerici e Capo Plaza sono al centro del gossip dai primi da marzo, a creare hype sulla coppia diversi scatti postati nelle stories dall’influencer. I follower avevano già intuito la frequentazione, non credevano nella semplice amicizia tra i due.

Avevano ragione, Gaia Clerici ha confermato la storia con Capo Plaza pubblicando nelle storie una foto insieme al cantante. Rispondendo ad una box ha detto che la cosa che la fare stare bene è proprio il rapper. In passato tra gli ex presunti e mai confermati della tik toker il collega Vez. Gaia Clerici è nota anche per essere stata la migliore amica di Gaia Bianchi. Dopo una vacanza insieme è finita l’amicizia tra le due, i motivi? Non si sono più trovate dopo un rapporto molto forte.

