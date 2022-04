Phaim Bhuiyan: chi è la fidanzata del protagonista di Bangla

Phaim Bhuiyan, scopriamo qualche dettaglio in più sul protagonista del film Bangla: chi è la fidanzata.

Phaim Bhuiyan è il grande protagonista del film Bangla, pellicola di cui è stato autore, regista, sceneggiatore e protagonista e per cui ha raccolto un successo incredibile. La pellicola è uscita nel maggio 2018 e ha ottenuto diversi premi, come il Globo d’Oro come migliore opera prima, il Nastro d’Argento per la migliore commedia e Bhuiyan è stato insignito del David di Donatello come miglior regista esordiente. Un film che ha letteralmente svoltato la carriera del giovane, che ha continuato a raccontare la sua storia con l’adattamento televisivo di Bangla, con la serie realizzata per Rai 3. Andiamo a conoscere un po’ meglio il giovane regista.

Chi è Phaim Bhuiyan

Nato a Roma da una famiglia di origini bengalesi, Phaim ha esordito nel 2017 con Nemo, dove l’attenzione era focalizzata sul sesso, un argomento che nella sua comunità rappresenta ancora un tabù. Poi è arrivato il successo di Bangla, che ora diventa una serie ed è pronta a popolare il palinsesto di Rai 3. La serie è stata rilasciata su Rai Play a partire dal 13 aprile, mentre dal 27 aprile viene trasmessa su Rai 3 con un episodio al giorno.

Bangla racconta molto della vita di Phaim. Il regista ha parlato a The Wom del lato autobiografico della sua opera, in cui sono presenti molti spunti della sua vita quotidiana. Del resto però della sfera privata di Bhuiyan non conosciamo molto: non sappiamo ad esempio se abbia una fidanzata e quale sia il suo status sentimentale. Il giovane regista tiene riservata la propria sfera riservata, lasciando solo delle incursioni filtrate dalla sua opera, ma per il resto non rivela molti dettagli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI