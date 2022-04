Ti odio ti lascio ti: trama e cast

Ti odio ti lascio ti, andiamo a scoprire la trama e il cast della commedia con protagonisti Jennifer Aniston e Vince Vaughn.

Jennifer Aniston e Vince Vaughn sono i protagonisti della commedia sentimentale Ti odio ti lascio ti, diretta da Peyton Reed, regista di Yes Man e dei due capitoli del cinecomic della Marvel Ant-Man. La pellicola, risalente al 2006, ottenne un successo incredibile al botteghino, con un guadagno complessivo in tutto il mondo di poco più di 204 milioni, a fronte di una spesa di 52. Un successo che è valso al film anche alcuni riconoscimenti ai Teen Choice Award e ai People’s Choice Awards, testimonianza di quanto il pubblico abbia amato l’opera di Peyton Reed.

Ti odio ti lascio ti: la trama del film

Dopo la fine del loro rapporto, Gary e Brooke non hanno intenzione di lasciare l’appartamento in cui hanno vissuto insieme la loro relazione. Non arrivando a una decisione comune, tra i due nasce un braccio di ferro e decidono quindi entrambi di rimanere in quella casa, dando il via a una convivenza a dir poco ostile. Tra colpi bassi e ostilità aperte, i due trascinano anche gli amici nella loro faida, ma la convivenza forzata li porta a confrontarsi costantemente e a ricercare una nuova intesa.

Ti odio ti lascio ti: il cast del film

Ecco il cast del film:

Vince Vaughn: Gary Grobowski

Jennifer Aniston: Brooke Meyers

Joey Lauren Adams: Addie

Cole Hauser: Lupus Grobowski

Jon Favreau: Johnny Ostrofski

Jason Bateman: Riggleman

Judy Davis: Marilyn Dean

Justin Long: Christopher

Ivan Sergei: Carson Wigham

John Michael Higgins: Richard Meyers

Ann-Margret: Wendy Meyers

Vernon Vaughn: Howard Meyers

Vincent D’Onofrio: Dennis Grobowski

Elaine Robinson: Carol Grobowski

Jane Alderman: signora Grobowski

Peter Billingsley: Andrew

Jane Hu: Diane

Rebecca Spence: Jen

Keir O’Donnell: Paul

Geoff Stults: Mike

