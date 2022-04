Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Giacomo andranno via insieme dal programma? Una talpa svela il retroscena

Potrebbe essere arrivato il momento dell’addio a Uomini e Donne per Gemma Galgani? L’indiscrezione arriva proprio da un ex cavaliere della dama, che ha detto la sua sul futuro di Gemma e di Giacomo: andiamo a scoprire cosa ha rivelato.

Anticipazioni Uomini e Donne: il futuro di Gemma e Giacomo

La talpa in questione è Pierluigi Mercogliano, ex corteggiatore di Gemma, che ha rivelato che secondo lui la donna uscirà dalla trasmissione insieme a Giacomo. Ne ha parlato a piùdonna, ammettendo che non sa se Gemma uscirà dal programma perché innamorata o perché è arrivato il momento di lasciare e le serve una buona uscita, fatto sta che dirà addio a Uomini e Donne e lo farà con Giacomo.

Una rivelazione shock, che porterebbe così via da Uomini e Donne uno dei volti storici del programma. L’addio chiaramente, qualora si concretizzasse, potrebbe anche non essere definitivo, ma sicuramente costituirebbe un grande spartiacque per la vita di Gemma, che da tantissimo ormai era legata a filo stretto al dating show di Maria De Filippi.

Da un po’ di tempo i fan hanno notato una Gemma spenta, lontana dalle dinamiche dello studio e visibilmente distratta da ciò che accade nel parterre. Una situazione insolita, che ha fatto scattare qualche campanello d’allarme per i telespettatori, che ora forse iniziano a unire i puntini con le dichiarazioni di Mercogliano. Gemma potrebbe essere vicina all’addio al programma e così si spiegherebbe la sua lontananza emotiva dallo show. Il suo futuro sarebbe con Giacomo, cavaliere che ha alle spalle ben tre matrimoni e due figli: uno di 50 anni e una di 18 anni, nata dal terzo matrimonio. Ora per l’uomo è pronta una nuova storia d’amore con Gemma.

