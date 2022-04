Wild wild west: trama e cast

Wild wild west, vediamo la trama e il cast della commedia western ispirata alla famosa serie televisiva.

Wild wild west è un film del 1999, riedizione cinematografica della famosa serie televisiva Selvaggio west, molto in voga negli anni ’60. La pellicola è diretta da Barry Sonnenfled, regista della trilogia di Men in Black, e si configura come una commedia fantawestern. Originariamente, il regista della pellicola doveva essere Richard Donner, con Mel Gibson nel ruolo del protagonista ma entrambi dovettero rifiutare per alcuni impegni precedenti e quindi alla regia approdò Barry Sonnenfeld, con Will Smith nel ruolo del protagonista. Nonostante le altissime attese, il film si è rivelato sostanzialmente un flop, con critiche molto negative e incassi poco soddisfacenti. Nel 2000 Wild wild west fece incetta di Razzie, con ben cinque “vittorie” tra cui quella come peggior film.

Wild wild west: la trama del film

Lo sceriffo James West e Artemus Gordon collaborano alla caccia del dottor Loveless, un inventore diabolico e geniale che ha messo su un complotto per uccidere il Presidente degli Stati Uniti d’America.

Il film presenta alcune sostanziali differenze rispetto alla serie originale, a partire dal personaggio di Jim West, che essendo interpretato da Will Smith è diventato uno sceriffo afroamericano, una scelta anacronista considerando l’ambientazione successiva alla guerra di secessione americana. Anche il Dottor Loveless è stato pesantemente modificato, diventando un mutilato senza gambe invece che un nano come nella versione televisiva.

Wild wild west: il cast del film

Ecco il cast del film:

Will Smith: James “Jim” West

Kevin Kline: Artemus Gordon/Presidente Ulysses S. Grant

Salma Hayek: Rita Escobar

Kenneth Branagh: Dr. Arliss Loveless

Emmet Walsh: Coleman

Musetta Vander: Munitia

Bai Ling: Miss East

Frederique Van Der Wal: Amazonia

Sofia Eng: Miss Lippenreider

Ted Levine: Generale Massacro McGrath

