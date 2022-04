Alba Parietti: quando ha sposato Franco Oppini e cosa fa il figlio Francesco

Andiamo a ripercorrere il matrimonio tra Alba Parietti e Franco Oppini e a scoprire cosa fa oggi il figlio Francesco.

Tra gli ospiti della puntata di venerdì 29 aprile di Oggi è un altro giorno ci sono Alba Parietti, il suo ex marito Franco Oppini e il loro figlio Francesco. Andiamo dunque a ripercorrere il matrimonio tra i due e a scoprire cosa fa oggi il figlio.

Quando si sono sposati Alba Parietti e Oppini?

Franci Oppini è lo storico amore di Alba Parietti. Il matrimonio tra i due è avvenuto nel 1981 e un anno dopo è nato il figlio Francesco. I due si sono incontrati una sera a cena e chiacchierando hanno scoperto delle importanti affinità. Hanno così cominciato a frequentarsi e tra loro è sbocciato l’amore.

Un amore che però poi è finito nel 1990, anno in cui Alba e Franco si sono separati, per poi divorziare nel 1997. La showgirl, dopo la fine del suo matrimonio, ha avuto diverse relazioni importanti come quelle con Stefano Bonaga, col principe Giuseppe Lanza di Scalea e con Cristiano De Andrè.

Francesco Oppini, che cosa fa il figlio della Parietti

Il 6 aprile 1982 è venuto al mondo, come detto, Francesco Oppini, figlio dell’amore tra Alba e Franco. Il ragazzo ha fatto carriera come commerciante di auto e commentatore sportivo, facendosi conoscere al grande pubblico con la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Per chi si chiede che macchine vende Francesco Oppini, la risposta è che il figlio di Alba Parietti lavora per una concessionaria di Milano, specializzata nella vendita di Mini e BMW. Come commentatore sportivo è invece una presenza fissa nel programma DirettaStadio di 7Gold, dove si occupa soprattutto di parlare della sua squadra del cuore: la Juventus. Per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, Francesco è fidanzato da qualche anno con Cristina Tomasini.

