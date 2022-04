Alba Parietti nuovo fidanzato: è un manager importante

Alba Parietti, andiamo a scoprire chi è il nuovo fidanzato della showgirl: è un manager importante.

Tra gli ospiti della puntata di venerdì 29 aprile di Oggi è un altro giorno ci sarà la nota soubrette Alba Parietti. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla donna, in particolare su chi è il suo nuovo fidanzato.

Alba Parietti: chi è il nuovo fidanzato

Ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Alba Parietti. Stando ai rumours che circolano in questi giorni, la donna avrebbe un nuovo compagno al suo fianco. La donna è stata paparazzata da Chi in giro per Roma con quest’uomo, che stando a quanto riporta Fanpage.it si chiama Fabio ed è un manager di 55 anni di Poste Italiane. La loro relazione è stata inizialmente tenuta lontana dai riflettori, ma ora sta uscendo fuori.

È proprio Chi a riportare alcuni dettagli sul nuovo amore di Alba Parietti. I due si sarebbero conosciuti a una cena, tramite amici in comune. Tra loro sarebbe scattata subito l’intesa, un vero e proprio colpo di fulmine, con la relazione che è stata tenuta lontana dal gossip. Il magazine di Alfonso Signorini non ha riportato il nome dell’uomo, ma secondo Fanpage si tratterebbe di Fabio Adami, manager di 55 originario di Roma che lavora da tempo per l’area vendite di Poste Italiane.

Torna l’amore per Alba Parietti, che da tempo ormai era single. Dopo il matrimonio con Franco Oppini, terminato nel 1997, la donna ha avuto una storia di cinque anni con Stefano Bonaga, poi una relazione col principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e infine dal 2010 al 2014 è stata con Cristiano De Andrè. Da quel momento, Alba non ha avuto alcuna storia nota, professandosi sempre single. Vedremo se ora confermerà la nuova relazione o se continuerà a tenerla lontana dai riflettori.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI