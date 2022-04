Alessandra Ferri oggi: compagno e figlie della ballerina

Alessandra Ferri: andiamo a scoprire cosa fa oggi la famosa ballerina e i dettagli della sua vita privata.

Alessandra Ferri è una delle ospiti della puntata di venerdì 29 aprile di Oggi è un altro giorno, condotto come al solito da Serena Bortone. Andiamo dunque a scoprire cosa fa oggi la ballerina e a conoscere i dettagli della sua vita privata.

Alessandra Ferri oggi: il ritorno in scena

Alessandra Ferri è senza dubbio una delle ballerine italiane più famose e per celebrare i propri 40 anni di carriera ha deciso di tornare sulle scene. La Ferri è stata una grande icona della danza, l’unica italiana a essere invitata dall’esclusiva compagnia di balletto dell’Opera di Parigi e al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo.

Nata a Milano nel 1963, la Ferri ha oggi 58 anni. Il ritiro dalle scene risale al 2007, al termine di una carriera pazzesca in cui è stata prima ballerina assoluta al Teatro alla Scala per ben 15 anni e ha anche vinto la Palma d’oro a Cannes per il film televisivo La luna incantata. Dopo il ritiro, nel 2015 e nel 2017 ha danzato al Royal Opera House nell’opera ispirata ai romanzi di Virginia Woolf: Woolf Works.Nel 2022 cadono i venti anni di carriera e la ballerina li celebra interpretando il ruolo la ballerina agee Winnie.

Alessandra Ferri: vita privata

Alessandra Ferri è stata sposato con il fotografo Fabrizio Ferri e insieme hanno avuto due figlie di nome Matilde ed Emma. I due poi hanno divorziato, con la ballerina che ha raccontato che quella separazione è stata molto dolorosa e che la danza è stata una vera e propria ancora di salvezza, anche perché il divorzio è stato inaspettato.

Dopo la fine di quel grande amore, non si hanno notizie su eventuali nuovi amori di Alessandra Ferri, che ha consacrato la propria vita alle figlie e alla danza.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI