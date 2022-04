Eva Henger incidente: come sta e la reazione di Mercedesz

Eva Henger e suo marito hanno avuto un incidente stradale con conseguente ricovero d’urgenza mentre la figlia era pronta per l’isola dei famosi 2022. Niente reality per Mercedesz?

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono rimasti feriti in un incidente stradale in Ungheria. A diffondere la notizia Novella 2000 che ha reso noti i particolari sulle condizioni fisiche dell’ex attrice e della sua dolce metà. Senza entrare nei dettagli dell’incidente, che sarebbe stato un frontale in cui avrebbero perso la vita due persone, i fan si chiedono come sta la coppia.

Eva Henger sta così così, non bene ma non in condizioni gravi. Ha diverse ferite sul corpo e si è fratturata il femore, il braccio oltre al tallone. Anche suo marito Massimiliano Caroletti sta così così, non in condizioni gravi, si è fratturato lo sterno. A rendere ancora più drammatico il ricovero d’urgenza della coppia la distanza l’uno dalla l’altra, sono in ospedali diversi.

Roberto Alessi ha riferito nel corso di Pomeriggio 5 anche la reazione di Mercedesz Henger all’incidente stradale di sua madre Eva e suo marito. Il giornalista ha spiegato che si sono riuscite a confrontarsi in una telefonata. Continuano a non andare molto d’accordo, ma l’attrice ha confortato la figlia dicendole che deve partecipare all’Isola dei Famosi 2022 e vincere per lei. Belle parole da parte di una mamma che ha rassicurato una figlia chiedendole di non mettere da parte il lavoro e il suo futuro nonostante un incidente stradale e le condizioni fisiche non ottimali.



